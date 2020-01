Ho raccolto ottime ragioni per non fare alcun passo indietro

Ieri sera ho ricevuto l’abbraccio di tantissima gente del rione Sappusi di Marsala. Ho raccolto ottime ragioni per non fare alcun passo indietro. Grazie a Libera, alle ragazze ed ai ragazzi del presidio di Libera a Marsala, a don Luigi Ciotti, a Salvatore Inguì, agli amici di Articolo 21 e di Libera Informazione. Grazie ai cronisti della Campania Sandro Ruotolo. Oggi mi sento meno solo, anche dopo aver saputo che la Federazione Nazionale della Stampa con il suo presidente Beppe Giulietti si appresta a starmi ancora più vicino, il sindacato dunque c’è come Giulietti e Raffaele Lorusso sanno fare…e magari in Sicilia c’è chi dovrebbe meglio apprendere la lezione su come si deve fare sindacato.