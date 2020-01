Emilia Romagna. Il pesce azzurro ha divorato lo squalo

Alla fine il pesce azzurro, povero ma nutriente, ha divorato lo squalo.

Ed ora a quale citofono andrà a bussare “Il felpa” che aveva già annunciato che,dopo il voto emiliano, sarebbe andato a sfrattare Conte e il suo governo?

Seguiranno, anche su questo sito, analisi più ricche e fondate sull’amalisi dei dati, ma intanto bisogna prendere atto che Salvini ha perso la sfida più importante,

perché Lui medesimo l’aveva così definita.

Ha lanciato il guanto di sfida e ha perso il duello.

La sua marcia, dunque, non è inarrestabile, soprattutto quando la bandiera della Costituzione antifascista viene impugnata da migliaia di donne e di uomini che si riappropriano della politica.

In Emilia Romagna ha vinto un candidato credibile e popolare e che ha percorso comune per comune, una squadra coesa, liste di appoggio unitarie e capaci di parlare a differenze e diversità.

Hanno vinto anche e soprattutto le Sardine che, a dispetto dei tanti soloni dispensatori di ironie e disprezzo, hanno riempito le piazze e le urne, ridando orgoglio ai tanti dormienti e delusi, anche e soprattutto nel centro sinistra.

Hanno dimostrato che è possibile contrapporre alla violenza delle “Bestie” una proposta fondata sulla gentilezza, sull’ironia e sui valori che hanno ispirato la nostra Costituzione.

Una lezione da non dimenticare e che andrà coltivata con cura amorevole, senza cercare di strumentalizzare questo patrimonio di energie vitali.