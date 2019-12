Il lavoro prezioso di Nicola Gratteri

Il dottor Nicola Gratteri merita la stima, l’affetto e la gratitudine di ogni cittadino. Il suo lavoro ci ha permesso di svelare trame che, altrimenti, probabilmente sarebbero rimaste nascoste. Mi fa male vedere da un lato il silenzio, se non addirittura il fastidio, di certa politica verso il Suo operato, dall’altro la scarsa considerazione di noi giornalisti. Nicola Gratteri, come Nino Di Matteo, come Federico Cafiero de Raho, come Roberto Tartaglia, come tanti altri magistrati, sono particolarmente esposti e hanno sacrificato la propria vita per combattere le mafie. Meriterebbero tutto il nostro appoggio, invece ricevono spesso la nostra indifferenza, se non addirittura attacchi sconvolgenti. Mi stringo, con tutta la mia gratitudine, al dottor Gratteri. Affinché sappia che l’Italia, quella vera, è con lui. E se i giornali non riescono a dimostrarglielo, almeno sui social possiamo fare la differenza. Facciamo sentire la nostra gratitudine. Io sto con Gratteri, non con chi ha rovinato la nostra terra. E ci metto la faccia.