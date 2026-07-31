Parabita revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: cancellato il riconoscimento conferito nel 1924

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Il Consiglio comunale approva la mozione del sindaco Stefano Prete. La decisione arriva dopo il ritrovamento della delibera storica negli archivi, ma divide l’aula

PARABITA (LECCE) – Dopo 102 anni, Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Parabita. Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dal sindaco Stefano Prete che revoca il riconoscimento conferito il 21 maggio 1924, ponendo fine a un atto rimasto formalmente in vigore per oltre un secolo.

La proposta, tuttavia, non ha trovato il consenso unanime dell’assemblea. Il gruppo di minoranza Persone e Progresso ha votato contro, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto concentrare il proprio impegno sulle priorità e sulle esigenze attuali della comunità, giudicando non prioritaria la revoca della cittadinanza onoraria.

A riportare alla luce la vicenda è stato lo storico Daniele Greco, che durante una ricerca nell’archivio comunale ha rinvenuto la delibera con cui il Comune conferì la cittadinanza onoraria a Mussolini nel 1924.

Il documento risale agli anni successivi alla Marcia su Roma e all’ascesa del fascismo al governo. Nelle motivazioni dell’epoca erano contenuti riferimenti celebrativi nei confronti del capo del regime, elementi che hanno spinto l’attuale amministrazione a procedere con la revoca, ritenendo quel riconoscimento non più compatibile con i valori democratici e costituzionali che oggi ispirano l’azione dell’ente.

Il sindaco Stefano Prete ha spiegato che la decisione non intende riaprire contrapposizioni politiche o ideologiche, ma rappresenta un gesto di valore istituzionale volto a eliminare un legame simbolico tra Parabita e una figura che ha segnato una delle pagine più controverse della storia italiana.

La revoca si inserisce in un percorso già intrapreso da numerosi Comuni italiani, che negli ultimi anni hanno deciso di cancellare le cittadinanze onorarie conferite a Benito Mussolini durante il ventennio fascista, adeguando gli atti simbolici delle proprie amministrazioni ai principi sanciti dalla Costituzione repubblicana.

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