Giornalismo sotto attacco in Italia

Massimo Cirri: “Questa non è una scelta editoriale ma un cambio di rotta definitivo”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
“Questa non è una scelta editoriale: è un cambio di rotta definitivo”. È amareggiato Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar su Radiodue, trasmissione che, dopo essere stata spostata di palinsesto, sembra che sia prossima alla chiusura, al pari di Via dei matti, condotta da Stefano Bollani, e di Riserva indiana, condotta da Stefano Massini.
Duole dirlo, ma dopo aver letto le dichiarazioni dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, contento per la mutazione genetica di Raitre, nonostante la perdita di credibilità e di ascolti, cominciamo a temere che per la RAI non ci sia alcun futuro. Alla vigilia del rinnovo della Concessione, infatti, la sensazione di molti osservatori è che si stia avanzando ad ampie falcate verso un tentativo di privatizzazione o, comunque, di smantellamento di una storia e di una cultura televisiva che ha contribuito in maniera decisiva a tenere alta la bandiera della democrazia, anche nei momenti più drammatici.
A pochi mesi dalle Politiche del prossimo anno, siamo arrivati al redde rationem e davvero non è più tempo di mezze misure e dichiarazioni soft nel tentativo di non disturbare il manovratore. L’opposizione, se vuole proporsi come valida alternativa di governo, batta un colpo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Ora davvero vicini alla verità per Giulio. Ma quanti depistaggi, menzogne e silenzi

Graziella Di Mambro

Delitto Regeni vs Delitto Garlasco. A proposito di spazi televisivi

Giuseppe Giulietti

Una “pugnalata alla schiena“ restituita a freddo da Trump a Meloni

Antonio Di Bella

 I misteri dell’afoso borgo di Garlasco

Vincenzo Vita

Morti sul lavoro. Grazie al giornalista e vignettista Mauro Biani per la sua sensibilità

Marco Bazzoni

Accoglienza che genera inclusione: due esperienze innovative nella città di Roma raccontate nel nuovo rapporto Idos

Eleonora De Nardis