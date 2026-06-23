L’autogol di Washington: come la pressione americana sta svegliando il gigante militare europeo

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Di fronte all’isolazionismo americano e alle provocazioni di Donald Trump, l’Europa sta compiendo un passo storico: smantellare la dipendenza da Washington. Dalla difesa all’industria tech, ecco perché il disimpegno del Pentagono rischia di trasformarsi nel più grande autogol geopolitico degli Stati Uniti nel silenzio assordante dei lavoratori d’oltreoceano.



Per ottant’anni l’Europa ha vissuto un’anomalia storica: una pace continentale senza precedenti, garantita da un accordo tacito. L’Europa delegava la propria sicurezza a Washington e, in cambio, gli Stati Uniti ottenevano una leva di controllo geopolitico incalcolabile, trasformando il vecchio continente nella propria base logistica globale e nel mercato più redditizio per la propria industria bellica.

«Non è mai stato un atto di generosità da Buon Samaritano; la dipendenza militare europea era il pilastro economico e geopolitico dell’egemonia americana.»



Oggi, quella catena si è rotta. Spinta dalle provocazioni transazionali della Casa Bianca, che riduce la NATO a un’agenzia di sicurezza in cui gli europei “non pagano le bollette”, l’Europa sta smettendo di subire la narrativa della dipendenza. Sta facendo suo un vecchio proverbio: non svegliare il cane che dorme. E il cane, ora, si sta svegliando.

Il ribaltamento della narrativa a Bruxelles

La vera transizione verso la sovranità europea non si consuma nei talk show o nei tweet dei leader nazionali. È un’operazione chirurgica, industriale e finanziaria guidata dall’architettura tecnocratica di Bruxelles, sotto la regia di Ursula von der Leyen, del nuovo asse italo-tedesco e dei vertici della difesa UE.

La strategia europea per il 2030 non mirerà a ricucire lo strappo con Washington, ma a renderlo irrilevante attraverso tre mosse d’acciaio:

Indipendenza Industriale: L’obiettivo di innalzare gli acquisti militari interni dal 40% al 55% entro il 2027 sottrarrà oltre 150 miliardi di euro ai produttori del Pentagono. I miliardi europei finanzieranno consorzi europei, non più la Lockheed Martin.

Il piano “Readiness 2030”: Un pacchetto da 800 miliardi di euro per scudi antimissile ed Euro-droni interamente Made in EU, che escluderà deliberatamente i fornitori d’oltreoceano.

Sovranità Digitale: Il “geopatriamento” (dall’inglese geopatriation, cioè riportare in casa ciò che prima era in cloud) dei dati sensibili e lo sviluppo di EU Inc. per sottrarre le infrastrutture critiche del continente al monopolio e al ricatto delle Big Tech della Silicon Valley.



IL PARADOSSO STRATEGICO DI WASHINGTON

OBIETTIVO USA: Mantenimento dell’egemonia e dei contratti USA

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RETORICA USA: “L’Europa deve pagare la sua sicurezza” e deve essere punita e mortificata con dazi e umiliazioni

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REALTÀ UE: Nascita di un polo militare sovrano

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CONSEGUENZA: Fine dell’egemonia e dei contratti USA

Il ritorno di Londra e il trionfo di Parigi

Il segnale più clamoroso di questo cambio di paradigma non arriva da una capitale dell’Unione, ma da Londra. Capito che l’isolazionismo americano della dottrina America First è ormai strutturale, il Regno Unito ha abbandonato l’illusione della “relazione speciale” con Washington per gettarsi tra le braccia dei “volenterosi europei” (ciò che Meloni, nel suo piccolo, sta cominciando a capire riguardo al suo fungere da ponte tra Trump e i leader europei).

Accordi storici come il Trinity House Agreement con la Germania e il programma aeronautico di sesta generazione GCAP con l’Italia dimostrano che la sicurezza britannica si decide ormai sul continente. Un riallineamento strategico che vede la Francia di Emmanuel Macron non solo d’accordo, ma trionfante: il ritorno di Londra nell’orbita di difesa continentale toglie agli Stati Uniti il loro storico “cavallo di Troia” in Europa e accelera la nascita di un pilastro nucleare e militare alternativo a quello americano.



Il vero cane che dorme: La dissociazione cognitiva dell’opinione pubblica USA

Se a Bruxelles e nelle cancellerie europee si ridisegnano i confini del potere, a Washington va in scena un paradosso politico grottesco. Il vero “cane che dorme” – incapace di rendersi conto del terremoto in atto – è l’opinione pubblica americana, colpita da una totale cecità strategica. Se l’appoggio dei Repubblicani alla linea dura di Trump è ideologico, l’atteggiamento dei Democratici cela un cortocircuito drammatico.

L’ala centrista del partito, strutturalmente subalterna ai grandi finanziatori di Wall Street e della Silicon Valley, tace per non dover ammettere il fallimento diplomatico delle proprie amministrazioni, preferendo distrarre l’elettorato agitando lo spauracchio della minaccia cinese.

«Se l’Europa smette di comprare caccia F-35, i primi a pagare il prezzo dei licenziamenti non saranno i miliardari di Washington, ma gli operai delle catene di montaggio in Ohio, Pennsylvania o Texas.»

Ma lo spettacolo più sbalorditivo è il silenzio della base progressista (a parte pochi come Benny Sanders), quella più vicina alla classe operaia che “fatica ad arrivare a fine mese” con un solo stipendio nella Rust Belt. Questi lavoratori dovrebbero letteralmente saltare sulla sedia: se l’Europa smette di comprare caccia, sistemi Patriot o altro, i primi a pagare il prezzo della crisi saranno proprio loro. Cullati dalla propaganda del “Buy American” e drogati da un sistema mediatico (da MSNBC a Fox News) che racconta ancora l’Europa come un parco giochi debole e bisognoso del soccorso americano, i sindacati e i lavoratori statunitensi ignorano che il loro mercato più ricco si sta attrezzando per chiudergli i battenti in faccia.



Chi morderà il cane risvegliato?

I campanelli d’allarme oltreoceano suonano ormai all’impazzata, ma è troppo tardi. Se la politica conservatrice vede nel riarmo europeo l’opportunità di disimpegnarsi per concentrare le forze nel Pacifico, l’intelligence e la lobby delle armi americana tremano.

Un’Europa militarmente autosufficiente ed economicamente coesa non sarà più un alleato automatico e subordinato. Sarà un Superstato unificato, un terzo polo globale che muoverà la propria diplomazia e le proprie forze armate solo in difesa dei propri interessi.

«Avendo costretto l’Europa a svegliarsi e a spezzare il guinzaglio per pagare la propria sicurezza, la Casa Bianca ha perso l’unica vera leva di ricatto sul vecchio continente.»

In futuro, quando la Casa Bianca cercherà di imporre nuovi dazi, o pretenderà l’allineamento totale sulle crisi in Medio Oriente o sui blocchi commerciali in Asia, scoprirà che la leva del ricatto militare è svanita. Il risveglio per i colletti blu e i leader americani sarà brutale: scopriranno che il cane, svegliatosi e rimasto senza guinzaglio, avrà iniziato a morderne il padrone partendo proprio dal suo portafoglio.

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