La Freedom Flotilla torna in mare, da Napoli verso la Palestina

Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI, ha inviato un messaggio agli equipaggi. Il testo è stato letto dai compagni napoletani domenica 12 aprile, durante l’assemblea “Con la flotta dell’umanità” moderata dal Collettivo Argo.

Riportiamo integralmente il messaggio del presidente Pagliarulo: «A nome di tutta l’ANPI non vi porto solo un saluto e un augurio. Vi porto un grande abbraccio di vicinanza e di condivisione. Sulle bandiere delle vostre navi leggo controluce tre parole: umanità, pace, fratellanza. Tre parole oltraggiate e violate dal mondo che viviamo. Mai più, dicemmo 80 anni fa, dopo la guerra, i fascismi, le persecuzioni razziali. E invece oggi, di nuovo, ci troviamo davanti lo stesso nemico, lo stesso disprezzo per la vita umana, lo stesso odio per l’altro. È tempo di resistenza civile e politica. È tempo di rivolta morale. Di chi è il coraggio? Non è del generale che comanda l’offensiva contro i civili. Non è di chi si crede eroe perché bombarda i più deboli. Non è di chiunque affermi che la sua sete di sangue esprime la volontà di qualsiasi Dio. Non è di chi calpesta la terra di un cimitero che lui ha creato. Il coraggio è di chi si sente genere umano, il coraggio è degli inermi, il coraggio è bambino. Camminiamo insieme, fratelli e sorelle, verso un mondo dove guerre e fascismi siano solo il ricordo di una preistoria del genere umano.

Il coraggio siete voi. Noi tutti siamo il vostro equipaggio di terra. Buon viaggio!». (…)