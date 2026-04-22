A Giulia Presutti il premio Nazionale “Giuseppe Fava” Giovani

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Anche quest’anno, la Fondazione Giuseppe Fava, insieme al Coordinamento Giuseppe Fava, assegna il Premio Nazionale “Giuseppe Fava” Giovani. Per il 2026, il Premio, giunto alla XVI edizione, è stato assegnato a Giulia Presutti, giornalista di Report, nota trasmissione di inchiesta di Raitre. Un riconoscimento motivato dalle importanti inchieste condotte dalla giornalista romana che, tra le altre cose, si è recentemente occupata delle dinamiche di potere e delle tensioni interne al partito Fratelli d’Italia, in Sicilia, e della gestione di ingenti risorse pubbliche da parte della sezione siciliana del partito di Giorgia Meloni. Giovedì 23 aprile, alle 18, nella sala “Falcone e Borsellino” (ex sala Verde) del Comune di Palazzolo Acreide, in Piazza del Popolo 1, si svolgerà l’incontro dal titolo “L’etica del giornalismo: la verità sfida le ombre del potere”, nel corso del quale interverranno la stessa Giulia Presutti e l’avvocata ed ex parlamentare regionale Adriana Laudani. A dialogare con loro, sarà il giornalista Massimiliano Perna. Al termine dell’incontro, avverrà la consegna del Premio da parte della presidente della Fondazione Giuseppe Fava, Francesca Andreozzi.

L’ingresso all’evento sarà libero, fino ad esaurimento posti.

Non sarà l’unica iniziativa legata a questa edizione del Premio. Al mattino, infatti, Giulia Presutti incontrerà gli studenti, presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione superiore di Palazzolo Acreide. L’incontro, intitolato “La verità contro le mafie: i giovani e la sfida dell’informazione”, si svolgerà alle ore 11.30 e prevede un dialogo tra la vincitrice del Premio Fava Giovani 2026 e le ragazze e i ragazzi della scuola, che sarà moderato da Fabio Fancello, dottorando di ricerca presso l’Università di Catania e membro del Coordinamento Giuseppe Fava. Un’occasione importante per parlare di giornalismo, dei nuovi mezzi di informazione, delle criticità, ma anche delle opportunità che essi offrono, soprattutto in merito al lavoro di inchiesta contro le mafie e le loro infiltrazioni nella società legale.

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