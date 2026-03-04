Giornalismo sotto attacco in Italia

Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

I credenti voteranno Sì, ha tuonato il “cattolicissimo” sottosegretario Mantovano, che viene persino considerato uno dei migliori rappresentanti della compagine di governo. Si riferiva forse ai loro fedeli che vanno ancora a Predappio o a quelli che tengono il busto del Duce a casa? O si riferiva proprio a quelli che vanno in Chiesa, pregano e dovrebbero rispettare i dieci comandamenti?

Le sue parole mi hanno incuriosito e suggerito alcuni interrogativi. Chi lo ispirato? Ha sognato Dio? Quando? A che ora? Mantovano dormiva o era nel dormiveglia? Gli ha consegnato dei sondaggi oppure gli ha fatto segno con le mani? Dio era solo o accompagnato?

Se Dio non è stato, è stato forse Papa Leone? Oppure il cardinal Zuppi presidente della Conferenza episcopale italiana? Quanti fedeli ha incontrato così desiderosi di manifestare il loro Sì? Decine, centinaia, migliaia, tutte e tutti? Dal momento che sono decine i fedeli praticanti che hanno già detto che voteranno No, saranno scomunicati da Mantovano? Non potranno più ricevere i sacramenti?

Che Dio, quello autentico, ce li conservi perché ogni giorno fanno comprendere la loro crescente disperazione per l’esito di un referendum che erano sicuri di vincere e ora sentono di poter perdere. Nel frattempo sarei ansioso di sapere se il ministro Nordio ha già querelato chi ha accostato la sua controriforma al piano di Licio Gelli. Tra costoro anche il figlio di Gelli, che ha ringraziato chi ha portato a compimento il piano di rinascita, a partire proprio dal controllo della giustizia. Sono certo che il ministro avrà pietà di lui e non gli chiederà risarcimento alcuno…

 

(Da Il Fatto Quotidiano)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

100 voci per il No il 6 marzo a Roma

Redazione

Al Parlamento europeo un segnale politico chiaro contro la sorveglianza illegale

Redazione

La Rai da tempo non è una priorità, ora è un fastidio

Vincenzo Vita

Crosetto a Dubai. Come fosse un film già visto

Davide Mattiello

Gherardo Colombo ospite a Formia, in una chiesa per parlare di giustizia a studenti e genitori

Redazione

Rapporto sulla libertà di stampa: ambiente sempre più ostile per il giornalismo in Europa

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.