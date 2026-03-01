Gherardo Colombo ospite della riunione di Articolo 21

0 0

La riunione settimanale di Articolo 21 del 2 marzo avrà come ospite l’ex magistrato Gherardo Colombo. Un appuntamento nel quale si affronterà il tema del referendum giustizia del 22 e 23 marzo prossimi, del rischio che la legge attuale possa essere confermata e dell’andamento della campagna referendaria. Il suo ultimo libero “La giustizia italiana in 10 risposte” sta contribuendo in modo determinante a far conoscere ai cittadini cosa potrà cambiare la legge e perché è importante votare “No”.

Come funziona davvero la giustizia nel nostro Paese? Che cosa significa essere «uguali davanti alla legge»? Chi decide se una norma è giusta, e cosa accade quando le leggi entrano in conflitto con la Costituzione? Avvertendo l’esigenza di fare chiarezza su uno dei temi più discussi e meno conosciuti della nostra vita pubblica e attingendo da una vasta esperienza in prima persona, Gherardo Colombo ci accompagna, con la passione civile che da sempre lo ispira, dentro l’architettura della giustizia italiana. Oltre a mostrare come si tengono in equilibrio poteri, garanzie e diritti, questo libro spiega, con linguaggio semplice ma rigoroso, quali sono le modifiche previste dal disegno di legge sulla magistratura, nonché le sue potenziali ricadute sul nostro modo di amministrare la giustizia e sull’equilibrio democratico. Tenendosi lontano da slogan e tecnicismi, “La giustizia italiana in 10 risposte” offre a tutti – non solo agli addetti ai lavori – uno strumento per capire e per poter esercitare, anche alle urne, una partecipazione più consapevole.

La riunione di Articolo 21 sarà introdotta da Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale della nostra associazione.

