L’attualità di san Francesco e i diversi scenari della guerra

Si può discutere dell’attualità di san “Francesco e l’altro” e dei diversi scenari della guerra, Palestina, Iran, di Religione, di Religioni, Cristiani, Musulmani di Gaza?

Si può con tolleranza comprensione e ascolto…. grazie alla Comunità di Celleno e a quanti in una domenica pomeriggio hanno voluto affrontare questi temi.

Oltre 100 persone hanno ascoltato le riflessioni di cattolici laici, non credenti, si sono confrontati apertamente sul tema dell’attualità del pensiero francescano oggi. Abbiamo portato la nostra esperienza sul tema dell’informazione, della libera informazione sempre più in pericolo, del come si tenti anche apertamente di cancellare il pensiero critico. Abbiamo attraversato il tema del conflitto, dei conflitti, di come sono riportati nei mass-media, di Gaza e dei oltre 250 giornalisti ammazzati, di come ancora oggi si impedisca ai media internazionali di entrare nella “striscia”.

E poi del diritto internazionale sepolto dentro le bombe anche in Iran.

Un quadro devastante ma che ha messo in luce uno spirito ancora combattivo a partire dal prossimo Referendum, uno spartiacque tra chi crede nella necessità dell’autonomia della magistratura degli strumenti di controllo proprio dei necessari contrappesi che l’attuale Governo non vuole. Per questo il vero obiettivo della maggioranza è l’attacco alla Costituzione.

