“Basta denunce”. Il cdr del Tg3 esprime vicinanza a Nico Piro

“Adesso basta. Basta con le denunce e gli esposti disciplinari temerari nei confronti di colleghi e colleghe che raccontano con professionalità ciò che accade in Medio Oriente e negli altri teatri di guerra, esprimendo le proprie opinioni in autonomia a sostegno delle popolazioni civili vittime di abusi e violenza militare.

Per questo le giornaliste e i giornalisti del Tg3 esprimono vicinanza a Nico Piro, inviato esperto, da 23 anni nel nostro giornale, diventato oggetto nelle ultime settimane di intimidazioni a mezzo diffida, come altri professionisti dell’informazione prima di lui, per aver riportato sui suoi profili social dati e fatti e aver manifestato pubblicamente critiche alle scelte di alcuni Governi. Crediamo nel diritto di professare libera critica e difendiamo un’informazione indipendente, tutelati dalla nostra Costituzione”. Lo scrive in una nota il Cdr del Tg3