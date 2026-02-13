No al referendum, il 14 febbraio appuntamento a Lenola

0 0

Sabato 14 febbraio, ore 10.00, presso il Centro Polivalente “Pietro Ingrao” di Lenola, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Separazione dei poteri e partecipazione democratica. Verso il Referendum”.

L’iniziativa è promossa dall’ANPI, con la partecipazione della CGIL, Articolo 21, Libera e Legambiente, e si inserisce nel percorso di informazione e confronto in vista del prossimo Referendum del 22 e 23 marzo sulla legge costituzionale che modifica l’assetto della Giustizia e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Lenola, Fernando Magnafico, interverranno:

Massimo Villone , Professore emerito di Diritto Costituzionale dell’Università Federico II di Napoli

, Professore emerito di Diritto Costituzionale dell’Università Federico II di Napoli Vincenzo Calò , Segreteria nazionale ANPI

, Segreteria nazionale ANPI Giovanni Salzano , Segretario CGIL Frosinone–Latina

, Segretario CGIL Frosinone–Latina Giuseppe Salmè , ex Magistrato, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

, ex Magistrato, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Gianpiero Gioffredi , Coreferente regionale Libera Lazio

, Coreferente regionale Libera Lazio Maria Maranò, Segreteria nazionale Legambiente

Coordina Teresa Pampena, Presidente ANPI provinciale di Latina.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le questioni centrali della riforma costituzionale oggetto di Referendum, con un’analisi del testo della legge volta a chiarirne contenuti e finalità, per comprendere le ricadute concrete che può avere non solo sull’assetto delle istituzioni, ma anche sui diritti, sulle libertà e sulle garanzie dei cittadini.

Al centro del dibattito vi sarà in particolare la discussione del rischio che la riforma possa determinare una progressiva subordinazione del pubblico ministero al potere politico, incidendo sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e mettendo in discussione i principi di autonomia e indipendenza della Magistratura, pilastri essenziali dell’ordinamento costituzionale.

L’evento, aperto alla cittadinanza, alle associazioni e alle forze politiche del territorio, vuole offrire strumenti di conoscenza e riflessione per un voto consapevole e informato, quale strumento fondamentale di democrazia diretta.

