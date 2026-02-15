Le persone muiono sul lavoro tutti i giorni, non arrivano a fine mese e la priorità è… il sorteggio del Csm! Riflessioni di un giovane operaio del sud

0 0

Si sente parlare molto di questo benedetto referendum! Devo dire che sono veramente infastidito da questo accanimento nei confronti non solo dei magistrati ma anche della Costituzione.

Tutti che la vogliono cambiare ! La costituzione Italiana è l’unica cosa che è perfetta in Italia ,ovviamente andrebbe prima attuata, però è quella cosa che 78 anni fa ha permesso ai nostri padri di fondare una repubblica democratica e libera! Sono un operaio e da operaio la prima cosa che mi viene da dire quando si parla di questo referendum è :”Queste sono le priorità del Paese?”

Le persone non arrivano a fine mese ! Stipendi miseri 4/5 euro l’ora, pensioni che non arrivano nemmeno a 500 euro mensili, per poi fronteggiare carrelli della spesa insostenibili , bollette alle stelle e, loro pensano al sorteggio dei CSM. Le persone muoiono sul lavoro tutti i giorni ! Nel periodo gennaio-ottobre 2025 sono stati denunciati 497.341 infortuni sul lavoro , sempre nel 2025 i morti sul lavoro sono stati 896, più di 2 morti al giorno …….

Però dobbiamo fare la riforma della giustizia !

Guardiamoci attorno!

Non serve andare lontano , basta guardarci in casa nostra! Qui a Lenola basti pensare al caporalato, esercitato da noti produttori dell’olio extravergine di oliva di cui tanto ci vantiamo!

A Fondi, al MOF , dove qualcuno richiede indietro ai dipendenti ,metà salario, addirittura tramite bonifico bancario! Le nostre belle località balneari sempre in mano agli stessi , i quali ti costringono ad accettare turni di 10/12 ore al giorno ,però te ne pagano 4 , e se sei fortunato il resto te lo danno a nero , sempre se poi non ti richiedono il TFR indietro a fine stagione!

Ma queste sono storie che si sentono tutti i giorni , basta stare in mezzo ai lavoratori ,alla gente , cosa che la politica ha smesso di fare da anni ! Allora io vi chiedo: questa vi sembra giustizia?

A me no!

E dopo tutto questo schifo , l’ultima cosa che ci serve è distruggere i pilastri su cui si fonda la nostra Costituzione, che è l’ultimo baluardo che abbiamo per difendere la nostra società dagli interessi di chi ogni giorno diventa sempre più ricco facendo fortuna sulla vita degli altri!

*Damiano Pecchia è un giovane operaio di Lenola, in provincia di Latina, e ha letto questa lettera nel corso dell’incontro del Comitato per il No

