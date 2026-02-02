L’attualità di Enrico Berlinguer. Dialogo di Articolo 21 col regista Andrea Segre

Andrea Segre regista de La grande ambizione racconta ad Articolo 21 l’attualità della testimonianza di impegno politico di Enrico Berlinguer, sottolineando come l’attuale crisi della politica riveli non soltanto la debolezza delle esperienze rappresentative ma anche l’esigenza diffusa di una loro innovativa rigenerazione. La crisi insomma parla d’un allontanamento carico di aspettative, da interpretare con originalità e credibilità, soprattutto raccogliendo la sfida della partecipazione giovanile che non è mai venuta meno, pur esprimendosi spesso in forme assai diverse dalla militanza partitica. Abbiamo incontrato Segre nella cornice della mostra dedicata a Berlinguer, allestita presso il museo Ettore Fico e promossa dalla CGIL insieme a molte altre sigle.