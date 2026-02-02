Giornalismo sotto attacco in Italia

L’attualità di Enrico Berlinguer. Dialogo di Articolo 21 col regista Andrea Segre

Articoli
Davide Mattiello
0 0
Andrea Segre regista de La grande ambizione racconta ad Articolo 21 l’attualità della testimonianza di impegno politico di Enrico Berlinguer, sottolineando come l’attuale crisi della politica riveli non soltanto la debolezza delle esperienze rappresentative ma anche l’esigenza diffusa di una loro innovativa rigenerazione. La crisi insomma parla d’un allontanamento carico di aspettative, da interpretare con originalità e credibilità, soprattutto raccogliendo la sfida della partecipazione giovanile che non è mai venuta meno, pur esprimendosi spesso in forme assai diverse dalla militanza partitica. Abbiamo incontrato Segre nella cornice della mostra dedicata a Berlinguer, allestita presso il museo Ettore Fico e promossa dalla CGIL insieme a molte altre sigle.
*Davide Mattiello
Articolo 21 Piemonte’

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Referendum: la critica blasfema

Domenico Gallo

Da ottant’anni la Costituzione ha difeso i cittadini. Ora i cittadini devono difendere la Costituzione

Altero Frigerio

Ddl stupri, le donne dicono no

Roberta Lisi

La scuola come coscienza critica e il rumore delle idee che vogliono zittire

Eleonora De Nardis

Referendum, un No per difendere la Costituzione

Giuseppe Giulietti

Usa. Arrestato Don Lemon ex notissimo conduttore della Cnn

Antonio Di Bella
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.