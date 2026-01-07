Giornalismo sotto attacco in Italia

Spari a Roma contro la Cgil. Colpita la sede di Primavalle con cinque colpi di pistola

Articoli
Redazione
0 0

Brutta sorpresa alla riapertura della sede della Cgil a Primavalle. Sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile, uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede. Durissima la reazione della Cgil di Roma e Lazio e della Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo. “Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti –  si legge in una nota –  affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni. Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi. Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Referendum. Quasi 250mila firme per dire no alla controriforma della giustizia

Giuseppe Giulietti

Viva Report, Santo è vivo!

Roberto Natale

Alberto Trentini: Palazzo Chigi al lavoro. La famiglia chiede di rispettare la consegna del silenzio

Redazione

È morto Nogaro, padre, fratello, figlio: il ricordo dello scienziato Antonio Malorni

Lorenzo Applauso

Non spegnete Radio Radicale

Vincenzo Vita

Per ordine di chi? 46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella

Sigfrido Ranucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.