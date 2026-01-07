Alberto Trentini: Palazzo Chigi al lavoro. La famiglia chiede di rispettare la consegna del silenzio

0 0

Mentre le istituzioni sono al lavoro per riportare a casa Alberto Trentini, la famiglia e la legale Alessandra Ballerini richiamano tutti al rigoroso rispetto delle indicazioni della Presidenza del Consiglio.

In un contesto dove ogni esposizione mediatica inappropriata può diventare un ostacolo insormontabile, i familiari chiedono comprensione e un silenzio operoso, invitando a rifuggire da qualunque forma di strumentalizzazione.

“La nostra famiglia sta vivendo giornate di angoscia e di speranza. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà.

La famiglia Trentini con l’avvocata Alessandra Ballerini”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21