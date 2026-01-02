Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum questo sconosciuto

Articoli
Redazione
0 0

In pochi giorni il referendum oppositivo alla controriforma della giustizia, quella che sarebbe tanto piaciuta a Licio Gelli e al suo iscritto Silvio Berlusconi, ha superato le duecentomila firme.
A promuoverlo 15 ”innocenti cittadini” senza avere alle spalle nessuna organizzazione partitica o sindacale.
Dopo averli oscurati e ignorati, ora vengono persino aggrediti e sbeffeggiati.
Nella odierna intervista pubblicata dal corriere della a Nordio, quello che anche Gelli ha fatto cose buone, il ministro ci fa sapere che la data la deciderà lui, che non teme le firme e neppure il comitato per il No. Peccato che non ci venga detto di quale referendum stia parlando il ministro, chi lo promosso, e dove è ancora possibile firmare.
Eppure anche la fase della raccolta è protetta costituzionalmente.
Informare sul quesito è un dovere, ancor più per quello che un tempo era chiamato servizio pubblico.
Vorremmo sommessamente ricordare che il contratto di lavoro dei giornalisti prevede che un comitato di redazione possa rivendicare la completezza della informazione e che la stessa legge istitutiva dell’ordine lo preveda.
Possibile che nessuno, salvo le consuete eccezioni, lo abbia fatto?
Forse non è chiaro che l’eventuale vittoria del Sì aprirà la strada al presidenzialismo senza controlli, a nuovi bavagli, allo stravolgimento della Costituzione ?
Ci permettiamo di consigliare ad ogni cronista la lettura dei rapporti sulla libertà di informazione pubblicati da Amnesty, dall’Unesco, dalla commissione europea per i diritti.
Magari potrebbero anche leggere “tastiere in gabbia” di Massimo Nava, collana Orwell, diretta da Luciano Canfora.
Subito dopo probabilmente non solo si precipiterebbero a reclamare una informazione completa sul referendum e la raccolta firme ma, forse si precipiterebbero  a firmare, non per far piacere ai 15 “cittadini innocenti”, ma per regalare a sé stessi una assicurazione sulla vita, almeno quella professionale.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Giusto indagare su eventuali finanziamenti illeciti ad Hamas. Ma quando si indagherà sulla vendita di armi a Israele?

Giuseppe Giulietti

Note di protesta! Ad Orvieto si manifesta per Gaza a suon di jazz

Redazione

Gli auguri sinceri e solidali di Articolo21 al nuovo sindaco di New York

Redazione

Per Alberto Trentini

Elisa Signori

149 giornalisti hanno trascorso il Capodanno in carcere in Europa

Redazione

La Rai e una “pax condicio” per un pluralismo delle opinioni

Roberto Natale
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.