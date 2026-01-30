L’opposizione blocca la conferenza stampa di Casapound. Cantando “Bella ciao”. Marsella: torneremo

0 0

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa della Camera in mattinata dove era prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Quanto accaduto era nell’aria perché poche ore prima le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l’iniziativa per “impedire l’ingresso di nazisti nel palazzo”. La sala era stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele.

Dopo quanto è successo sono state annullate per motivi di ordine pubblico tutte le conferenze stampa della giornata, così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera.

Gli esponenti del comitato di Remigrazione e riconquista non sono entrati alla Camera nemmeno dall’ingresso laterale per disposizione di Montecitorio. Lì il deputato della Lega Domenico Furgiuele voleva farli entrare come suoi ospiti. Un funzionario della Camera ha comunicato ai presenti che “per decisione del presidente della Camera, per motivi di ordine pubblico” oggi i deputati non possono far entrare ospiti.

“Torneremo in Parlamento con centinaia di miglia di firme per la nostra proposta di legge sulla remigrazione” , ha annunciato Luca Marsella di Casapound.

“Abbiamo impedito una violenza alle nostre istituzioni: abbiamo occupato la sala stampa della Camera per non fare avvenire l’inaccettabile conferenza di CasaPound e di altre associazioni neofasciste leggendo quello che a loro fa più paura: la nostra Costituzione antifascista”, ha spiegato Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico.

“Era nostro dovere essere qui a difendere le istituzioni repubblicane e abbiamo voluto ricordare al collega Furgiuele gli articoli della Costituzione – prosegue la deputata dem – Sono quelli che spiegano il mondo di ieri e di oggi e perché iniziative provocatorie come la sua sono contro il nostro sistema democratico”. “Era doveroso respingere chi vuole infangare queste istituzioni e sporcare il nostro Paese di una ideologia che puzza di vecchio e che è già stata condannata dalla storia” conclude Gribaudo.

La capogruppo di Avs, Luana Zanella, ha chiesto di modificare il regolamento interno della Camera per “escludere l’ospitalità a gruppi che si richiamano all’ideologia fascista, come quelli che predicano la remigrazione e che praticano la violenza”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21