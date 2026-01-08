Giornalismo sotto attacco in Italia

Guai a scrivere delle commesse di armi italiane per Israele. Querela contro il giornalista che lo ha raccontato

Articoli
Graziella Di Mambro
0 0

La fotografia nitida dell’ennesima querela infondata arriva da Lecco e riguarda un’inchiesta giornalistica che ha svelato che l’Italia, tramite almeno un’azienda di settore, vende armi a Israele. Un lavoro meticoloso svolto da Duccio Facchini direttore di Altreconomia che ha raccontato delle commesse della Lecco Invernizzi Presse, azienda produttrice di presse per realizzare (anche) munizioni a uso militare. Dopo la pubblicazione dell’articolo, nel 2024, la società ha querelato Facchini per diffamazione, sostenendo in atti, tra l’altro, che l’articolo aveva esposto i dipendenti della Lecco Invernizzi Presse a “gravi conseguenze”. L’input per l’inchiesta giornalistica arrivò in un convegno pubblico tenutosi a Lecco il 9 luglio 2024 e al quale Facchini era stato invitato da organizzazioni del territorio “per condividere il lavoro di inchiesta di Altreconomia in merito alla vicenda delle armi italiane e di hashtag#Israele, con un richiamo anche al lecchese”. Ad oltre un anno di distanza il gip del Tribunale di Lecco ha archiviato la querela poiché è stato riconosciuto il libero esercizio del diritto di cronaca e di critica, tramite “affermazioni fondate” su fonti “più che qualificate”.

“E dire che l’azienda ci ha provato in tutti i modi. Pensando di fare scacco matto, a un certo punto, ha anche chiesto il cambio di imputazione e nella foga ha depositato documenti inediti e di estrema importanza nel più classico degli autogol. – ha commentato il direttore Facchini –  Tipo l’autorizzazione UAMA o la fattura del committente israeliano per la fornitura di “attrezzature per punte per bossoli calibro 5.56 e 7.62”, che salta fuori essere la Imi Systems (già Israel Military Industries) che dal 2018 è stata incorporata dalla Elbit Systems, gigante bellico israeliano tra le prime 25 corporation militari al mondo”.

Qui l’articolo completo di Facchini

https://altreconomia.it/materiale-darmamento-dallitalia-a-israele-il-caso-di-invernizzi-presse/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Minneapolis e l’uso sconsiderato del potere

Davide Mattiello

Così Trump continua a ritirare gli Usa dalle organizzazioni internazionali

Arturo Di Corinto

Disordine mondiale, dibattito a Roma il 9 gennaio

Redazione

L’Appello per la difesa della legalità e del diritto internazionale ha raggiunto 7500 adesioni. Firma anche tu

Redazione

Referendum. Quasi 250mila firme per dire no alla controriforma della giustizia

Giuseppe Giulietti

Viva Report, Santo è vivo!

Roberto Natale
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.