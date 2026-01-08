Disordine mondiale, dibattito a Roma il 9 gennaio

0 0

Su iniziativa del Forum Pace e Disarmo, venerdì 9 gennaio alle 18, presso il circolo di Sinistra Italiana in via Zabaglia 22a, a Roma, si terrà un dibattito pubblico che riteniamo utile per riflettere ed approfondire le vicende legate all’invasione del Venezuela da parte di Trump. Coordineranno l’iniziativa Silvana Pisa e Vincenzo Vita. Verrà affrontato, tra gli altri, il tema economico che nemmeno si cela più di tanto dietro le aggressioni in atto e il peso del petrolio a dispetto di tutto quanto è stato detto negli ultimi anni a proposito di economia sostenibile.

