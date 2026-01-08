L’Appello per la difesa della legalità e del diritto internazionale ha raggiunto 7500 adesioni. Firma anche tu

0 0

Sono ormai 7500 le persone che hanno aderito all’Appello per la difesa della legalità e del diritto internazionale, promosso dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e dal Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova.

“372 rappresentanti di associazioni nazionali e locali, 520 docenti e professori universitari, oltre 125 sindaci e amministratori locali. – scrive la Fondazione PerugiAssisi che ha lanciato l’iniziativa – E tantissime persone che non vogliono cedere alla legge del più forte e alla rassegnazione. Tante. Ma non abbastanza. Lo ripetiamo. Questo nostro appello non produrrà alcun risultato se non sarà sostenuto da una mobilitazione ampia, determinata e creativa. Per questo insistiamo”.

Scarica e diffondi l’appello

https://www.perlapace.it/wp-content/uploads/2026/01/Appello-Legalita-e-Diritto-2026.pdf

Elenco dei gruppi e delle associazioni aderenti:

Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova

CIPSI

Articolo 21

Focsiv

Pax Christi Italia

Paciclica – FIAB

Beati i costruttori di pace

Koinonia

ForumSaD

Laici Missionari Comboniani

Movimento dei focolari

Seminario Permanente di Studi Internazionali (SSIP)

Fondazione don Tonino Bello

Masci

Unione Nazionale Associazioni Salute Mentale

MLFM – Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo

ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà

Wilpf Italia

Parents for future Italia

Gruppo Banche del Tempo

Assopace Palestina

Missionari comboniani Italia

Medicina Democratica Ets

Redazione Italiana di Pressenza

Servas Italia

Donne in Nero, Rovereto

Amici di fratel Arturo Paoli

Volere la Luna

Carovana dei Pacifici

Circolo di Campodarsego Partito Democratico

Dai&Ricevi – APS

Donne in Nero rete internazionale, gruppo Bergamo

Parrocchia servita dai Giuseppini del Murialdo

PRC, Brescia

Centro Pace e Legalità “Sonia Slavik” di Mirano (Ve)

Tam Tam di Pace Modena

Art. 21 Presido orvietano

Movimento di Lotta per la Salute Maccaro

Associazione Colibrì odv

Associazione Percorsi di pace Casalecchio

Station to Station 2 Agosto

Legambiente Forlì – Cesena

Associazione Jambo – commercio equo Fidenza (PR)

Associazione Voglio Vivere ETS

Associazione per un sorriso Monica De Carlo ODV

Banca del tempo trova il tempo aps

Ashar Gan ETS

Association Europèenne des Enseignants – AEDE

Associazione Bottegart Aps

Forum della Casa per la Pace di Vicenza

Associazione Via PAL – Pace, Arte e Letteratura

Zeroguerre di Portogruaro

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Perugia

Fermiamo il Riarmo Bassa Valtellina

Circolo Guido Calogero – Aldo Capitini

Coordinamento Pace di Cinisello Balsamo

Alma Sabina

Mother’s Rebellion

PRO.DO.C.S. ETS

AMPA venticinqueaprile

Gruppo territoriale 5 Stelle Trasimeno

Comunità Emmaus Aselogna

Energia per i diritti umani APS

Afadipsi

Associazione Culturale Il Marchingegno

Comitato per la Pace Costruttori di Pace – Putignano

GAS Fidenza – Salso APS

Luci per il dialogo

Associazione Equazione ODV

Bhalobasa OdV

Presidio Libera “G. Pagliuca” Comprensorio del Cuoio e Valdera (Toscana)

Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica

AVIS Comunale di Ciampino

Coordinamento degli enti locali per la pace e la cooperazione internazionale di Brescia

Comitato per la Palestina – Pordenone

Fondazione Arché

Associazione Avigliano Variopinto

Federazione provinciale Sinistra Italiana Pistoia

Mani tese aps finale Emilia

Maisons des enfants ETS – MADE

CDAT Ets Spinea – Com. Difesa Ambiente Territorio

SPI CGIL Avetrana

tavoloperlapace Carugate

Centro Documentazione Polesano ETS OdV

Silenzio per la Pace Milano

Associazione Tuttoilmondo odv

Cittadini per la Palestina (Portogruaro)

Pinerolese contro il riarmo

Associazione Cultura della Pace di Sansepolcro

Liberacittadinanza

Associazione DiVo Marigliano

Rete per la Pace Franciacorta

Gemona Pro Pal

Laboratorio per la Pace di Orbetello

Il Sorriso dei Popoli APS

Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace Bitonto

Orbassano per Gaza

Donne in nero di Scorzè

ANPI Camin Padova

Associazione Sulla Strada Odv

Cittadinanza e Salute odv

Tam tam per korogocho odv

Centro Francescano di Ascolto – odv

Gruppo locale del Segretariato Attività Ecumeniche ( SAE) “don Emilio Zanetti “ di Belluno in collegamento con il Segretariato Attività Ecumeniche Nazionale Italia

Nasara per il Burkina OdV

Insegnanti per la pace

Prima la Pace – Si Vis Pacem Para Pacem

Società Filarmonica Strove

Sinistra Futura nazionale

Coalizione Italiana Contro la Pena di Morte APS

Associazione Culturale Equinozio

Collettivo le Donne di Baggio

Circolo Laudato Sì di Gazzo Veronese

Gruppo Solidarietà – Moie di Maiolati Spontini AN

Montemilonesi nel mondo

Campo NUG APS

Volontari in Onda OdV

Centro Letture Huck Finn

Associazione culturale STED

ODV Occhi Aperti per Costruire Giustizia

Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Provincia di Mantova

Una città in comune Pisa, lista di cittadinanza

Associazione Città della Gioia ETS – Napoli

ANPI Sezione di Certaldo

Sanitari per Gaza-Verona

Lista Civica ‘Progetto Comune’ di Venezia

Girogirotondo Treviso

GMA Gruppo Missioni Africa ets

Rete per la Pace Subito

Kel’lam APS

Acli Padova

A.N.P.I. Manerbio

Auser Casteddu

CeVI – Centro di Volontariato Internazionale ODV

Donne contro ogni guerra – Gruppo del Pinerolese

Anpi Provinciale Verona

Fondazione I Care: difesa dei diritti e cultura dei valori

Tavolo sublacense della pace e della nonviolenza

Camminando Insieme aps

Collettivo Donne di Baggio

Humus associazione culturale

Partito democratico città di Lecco

Partito democratico di Padova

Jesi per la Palestina

Il Rigagnolo – gruppo A.I.Fo. di Lucca

Circolo Arci Altro Garda

LiberoGAS Piovene

Giovani Democratici Padova

Ponte per l’Arte

Costruttori di Pace di Firenze

Circolo di la’ d’Arno Legambiente

Legambiente Valdera

Gruppo ” Associazione Rita Atria Pinerolo ”

Associazione Futuro Sostenibile in Lomellina ODV

Donne in Nero di Perugia

UCIIM

Partito Democratico Baone (Pd)

Circolo PD di Albignasego

Legambiente Firenze

Chiesa evangelica battista di Bari

Circolo Partito Democratico di Saonara

Rimini4Gaza

ANPI Adro-Corte Franca

PD Tribano PD San Pietro Viminario

Partito Democratico circolo di Conselve

La Lupus in Fabula associazione ambientalista

Movimento5Stelle – comune di Venezia

Circolo Partito Democratico di Limena (PD)

IC Ranica

Associazione Culturale Islamica Acquese

Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci” ODV ETS

Circolo Legambiente Valdera aps

Circolo Provinciale Acli Padova aps

Global Movememt to Gaza – Veneto

Scuola mamme Cespi

Ultima Generazione – Venezia

Giustizia Olistica

Coordinamento pace e disarmo di Cuneo

Centro Educativo popolare Paulo Freire

Centro Pace ecologia e diritti – Rovereto

Circolino Arci Valchiavenna

Sanitari per Gaza Parma

Associazione Africasottosopra odv

Compagno è il mondo Venezia metropolitana

Milano Resistente

Comunità Ruah

Coordinamento Donne Anpi

Circolo PD Arcella-Pontevigodarzere

Associazione Periplo odv

Castelnuovo per la Palestina

Mani Rosse Antirazziste

Comitato Direzione Pace

Associazione Itaca

Anpi Valle Umbra Nord

Coordinamento per la democrazia costituzionale – CDC Firenze

Pax Christi Taranto

Tutti Diversi Tutti Uguali

Gruppo scuola per la Palestina

Rete UN ITAliA

Comitato Caserta città di pace

Pomona APS – associazione nazionale per la valorizzazione della biodiversità

Partito della Rifondazione Comunista circolo di Torre Boldone

Elba4Gaza

ECPAT ITALIA ETS

Pax Christi Senigallia

Circolo Laudato sì

Il Silenzio per la Pace – Cormano

Associazione Liberi Pensieri

VIVAMENTE ODV Moncalieri (Torino)

Forum per la pace Primo Mazzolari

Anppia Ancona-Marche

Comitato di sostegno alle forze ed iniziative di pace

Institute of Constructivist Psychology, Padova

GMT Oristanoù

Rete Donne in Nero Roma

Officina di Cittadinanza Attiva

Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione (LabDAC)

Aps Kantiere Misto

Consulta per la pace, la nonviolenza, i Diritti Umani e il Disarmo del Comune di Palermo

ANPI Senigallia Giulia Giuliani e Luigi Olivi

Centro Culturale ” Giorgio La PIra” di Motta di Livenza

Amici della mente OdV

Rete Pangea di Scampia

Officina Comune Rovereto

Amici di Emmaus ODV

Partito democratico di Battaglia terme e Galzignano

Italia – Nicaragua ODV

AT partito della Rifondazione Comunista

Parrocchia Santi Martino e Rosa di Conegliano (TV)

Circolo PD di Mestrino

Comunità Accogliente

Sezione Anpi Montone

Italia – Cuba

Anpi Solarolo

Associazione antimafia LiberoFuturo

Edizioni La Gru

Associazione Rosa Parks centro culturale protestante di Grosseto

Anpi provinciale di Forlì – Cesena

Donne In Nero Bologna

GT Medio e Alto Esino Movimento 5stelle

Circolo del Partito Democratico di Cadoneghe (PD)

CGIL Cuneo

Comitato Ossola “Ferma il riarmo”

Sezione ANPI Corridonia

Legambiente Ghedi

Area Pace Diritti Umani e Cooperazione Internazionale

Sezione ANPI di Cavallino-Treporti “Dante Cordara”

Lucicate odv

La Fucina per la Nonviolenza

Gruppo d’Animazione Missionaria Ad Gentes

Collettivo Autorganizzato Universitario (CAU)

CGIL Cuneo

Gruppo politico Limena Domani

Circolo Pd Legnaro

Circolo Laudato Sì Palermo

Associazione Nabad Milano odv

Tavolo della pace Rovigo

Comitato intercomunale aria pulita odv

Associazione L’Arca della Pace (Ark of Peace) ODV

Rete Volontariato Europeo

Circolo PD Vigonza

Associazione volontari per la protezione civile Astra ODV

Presidio Agordino di Libera “Lucia Precenzano e Salvatore Aversa”

Fermenti lattici Aps

Presidente Circolo culturale Arci 2 giugno 1946 APS

Associazion Culturâl El Tomât APS

Fondazione Scalabriniana

GAO Cooperazione Internazionale ETS

Circolo PD di Villafranca Padovana

B Caritas di Bergamo

Sinistra Italiana Padova

Comitato per la pace Veneto Orientale

Noix De Kola ODV

Associazione per la pace e la nonviolenza di Alessandria

Movimento dei Focolari Mantova

Uniti per la Pace Padova

Associazione Siamo al Verde ODV

Casa internazionale delle donne di Trieste

Movimento dei Focolari La Spezia

Circolo Restiamo Umani – Sinistra Italiana Municipio 9 – MI

Associazione “Gruppo ’89”

A.N.P.I. sezione “Angelo Bettini” Rovereto-Vallagarina

Le scuole di Firenze e Provincia per Gaza

Be Human

Gruppo Pax Christi Viareggio

Associazione Nazionale Giuristi Democratici

A.N.P.I. Comitato Provinciale di Rovigo

Circolo Partito Democratico di Curtarolo

Associazione “99%”

Gruppo Adam

Monza per la pace

Montanara laboratorio democratico a.p.s.

Coordinamento pro Palestina Vibo Valentia

Punto Pace Pax Christi Viareggio

Circolo Partito Democratico “D.M. Sassoli” Rubano

ANPI sezione intercomunale Fratta Polesine

Filcams CGIL Siena

ANPI Sezione Bassa Valle Sabbia

La Città delle Donne ODV

Cilap Eapn Italia

Circolo ACLI Dalmazio Verlich Vigevano

Comitato Pace e Diritti del circondario imolese

GRUPPO locale Associazione Per la Pace – MO

Associazione il porcospino

Consultorio diocesano Centro famiglia

Movimento dei Focolari di Genova

ANPI “Falterona” sez. San Godenzo

Scuola di Pace. “Toni Lucci” di Bra

Movimento 5 Stelle Cremona

Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” ETS

Associazione voce Donna

Associazione Ragazzi e Ragazze del “Bar Eden” per una rete della sinistra

Pace e Disarmo Pesaro

Arciragazzi Valle del Savio

Saturdays for Palestine Civitanova

Forum trentino per la pace e i diritti umani

M5S Cremona

MED-Associazione italiana Media Education

Associazione Alzheimer Trento

ANPI – Sezione “Gianni Daghero (Lupo)” Cumiana

Movimento Donne in Cammino per la Pace Mantova

Donne Insieme Per la Pace Firenze

Circolo PD Mercato Saraceno

Comitato Tenda della Pace

Associazione Cattolica Operatori Sanitari Emilia Romagna

Associazione IL GRAAL Aps Movimento Internazionale di Donne

UCIIM sezione Bari

SAE Belluno

yoge.it – comunicazione sensibile

ASI, associazione solidarietà internazionale

Accademia Apuana della Pace

CNCA Marche

Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio – FIVL

Rete Pace e Disarmo Fano

Associazione CARTACANTA

Forum per il Diritto alla Salute di Roma

Associazione per la pace e la non violenza di Alessandria

Uciim sezione Nosengo Roma

Associazione APRILIA LIBERA odv

Sanitari per Gaza

Comitato Alba Nuova ODV

Uciim di Andria

Pace e disarmo Fano Pesaro

Fondazione Centro Studi Doc ETS

Casa della pace di Parma

CIAC Parma

A.GE.D.O. Marche

Filimondo APS

PD Ancona

Circolo Laudato Si San Giovanni Valdarno

AIFO Latina ODV

Conferenza Salute Mentale nel Mondi Franco Basaglia

Associazione odv gruppo laico missionario di Reggio Emilia

Aps Diversamente Fratelli tutti

AIFO Liguria e Piemonte

Giustizia e Libertà di Torino

Gruppo AIFO di Ostuni

Movimento Politico “La Corrente”

Trancemedia.eu – la trance di ritorno alla realtà

Istituzione Teresiana Italia

Centro Sociale Anziani_APS di Cervara di Roma

Gruppo AIFO Como

Senti Chi Parla Odv

Como accoglie

La scuola per la Palestina di Brescia

ANPI Provinciale Venezia

I.R.A.S.D.I. – Italian Rsearch Association for Sustinable Development Initiatives

Federazione italiana dei Cemea

Gruppo Iniziativa Territoriale (GIT) soci Banca Etica Mantova

Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA

Rete dei Comitati per la Pace di Puglia

