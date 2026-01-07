Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum. Quasi 250mila firme per dire no alla controriforma della giustizia

Giuseppe Giulietti
Sono quasi 250 mila le persone che hanno firmato, sul sito del ministero della giustizia, la cosiddetta proposta di referendum alla controriforma della giustizia.
Un risultato straordinario raggiunto tra silenzi, omissioni, censure. Il polo Raiset, salvo modestissime eccezioni, non ha ritenuto di darne neppure notizia.
Le autorità di garanzia non hanno battuto neppure un colpetto. La vigilanza è imbavagliata dall’ostruzionismo della maggioranza.
Del resto questa proposta, cancellata e disprezzata, ha già obbligato il governo a rinunciare al tentativo di fare un blitz ed imporre la data del voto.
Noi, come Articolo 21, continueremo a sollecitare le firme, tutti i presidi sono impegnati a promuovere la partecipazione e hanno già aderito alla conferenza stampa del comitato per il no, fissata per il giorno 10 a Roma, nella sala riunione di via dei Frentani.
Articolo 21 sarà rappresentato da Vincenzo Vita.

Articolo21
