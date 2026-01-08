Giornalismo sotto attacco in Italia

Sospensione

Opinioni
Massimo Marnetto
0 0
Solo a novembre, con le elezioni di medio termine negli Usa, sapremo se gli americani ragionevoli ci salveranno dagli americani violenti. Nove mesi sono un tempo infinito in un periodo dove assistiamo a una violazione al giorno del diritto internazionale. Ma Trump potrebbe arrivare anche alla violazione del diritto interno, accusando di brogli i democratici in caso di una loro vittoria che gli sottraesse il controllo del Congresso, ordinando non più ai rivoltosi con le corna di invaderlo, ma all’esercito di occuparlo.

La sospensione della democrazia negli Usa è un rischio reale. E Trump sta facendo di tutto per camuffare i suoi soprusi con la creazione di nemici esterni. Siamo tornati alla ‘’spazio vitale’’, annessioni forzate di territori, purezza della razza contro la sostituzione dei migranti, diritto internazionale violato come ‘’pezzi di carta’’. I sintomi di una regressione verso la dittatura sono chiari negli Usa. Come nella seconda guerra mondiale, a novembre gli Usa sono chiamati dalla storia a compiere ancora una ‘’Liberazione’’. Ma stavolta dal loro stesso Presidente dionisiaco, guidato da violenza, istinto ed ebbrezza.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Venezuela: l’ennesima guerra di “assestamento”?

Sauro Mattarelli

Governi e potenti contro ogni verità

Francesco Nicolosi Fazio

Omaggio a Jane Austen, una penna per lo schermo

Désirée Klain

La bella notizia è che torna la Bindi sulle barricate del referendum

Massimo Marnetto

Meloni e le incognite del dopo voto

Roberto Bertoni

Nessuno spiraglio alla pace

Francesco Nicolosi Fazio
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.