Così Trump continua a ritirare gli Usa dalle organizzazioni internazionali

Redazione
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato mercoledì 7 gennaio un memorandum che ritira gli USA da 66 organizzazioni internazionali, inclusi diversi organismi chiave delle Nazioni Unite.

Trump ha dichiarato che l’ordine è arrivato in seguito a una revisione di tutte le organizzazioni internazionali e i trattati di cui gli Stati Uniti fanno parte, con Washington che ora ritira il sostegno a tutte le organizzazioni che ritiene siano “contrarie agli interessi degli Stati Uniti”.

Le organizzazioni includono numerosi organismi ONU legati al cambiamento climatico, al lavoro, all’istruzione e al diritto internazionale, come mostrato in una dichiarazione sul sito web della Casa Bianca.

Lo scorso anno Trump aveva ridotto i finanziamenti all’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, o USAID, tagliando il sostegno a diverse organizzazioni estere.

