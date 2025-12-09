Raccontare la realtà che cambia. Le iniziative della Fondazione in ricordo di Antonio Megalizzi

0 0

Il mese di dicembre rappresenta un momento di particolare significato per la Fondazione Antonio Megalizzi. Ricorrono infatti la commemorazione dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018 e il 14 dicembre, giorno della scomparsa di Antonio. Due date che invitano alla memoria e alla condivisione del suo impegno per un’Europa più consapevole, solidale e aperta.

Per tutta la settimana sono in programma diverse iniziative che coinvolgeranno la comunità e i volontari della Fondazione.

Presenza sul territorio: stand e attività

L’11 dicembre sarà attivo uno stand informativo in via Manci a Trento; il 13 e 14 dicembre gli stand saranno collocati tra via Oss Mazzurana e via Oriola. Questi spazi avranno una duplice funzione: raccogliere fondi per sostenere i progetti della Fondazione e far conoscere alla cittadinanza le attività svolte, creando occasioni di dialogo e partecipazione.

Maratona radiofonica “Non fermiamo questa voce”

L’11 dicembre si terrà la maratona radiofonica in streaming unificato sulle emittenti del circuito RadUni per ricordare Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, i giovani operatori radiofonici universitari vittime dell’attentato di Strasburgo del 2018. Dalle ore 9:00 il palinsesto proporrà contenuti speciali, podcast e contributi dedicati, accompagnati dal messaggio “Non fermiamo questa voce”, a testimonianza del valore delle radio universitarie e dell’impegno che Antonio e Bartek hanno sempre portato avanti. La maratona sarà disponibile sul sito di RadUni tramite flusso streaming condiviso.

Iniziativa “Voci, suoni, visioni. Raccontare la realtà che cambia”

Il 13 dicembre, alle ore 18.00, la sala conferenze di Fondazione Caritro ospiterà l’incontro aperto alla cittadinanza “Voci, suoni, visioni. Raccontare la realtà che cambia”. Una serata dedicata ai linguaggi amati da Antonio, radio, musica e cinema, come strumenti per interpretare il mondo in trasformazione. Interverranno la regista Katia Bernardi, la cantautrice Caterina Cropelli e il saggista e podcaster Marino Sinibaldi, per riflettere sul ruolo della narrazione nella costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.

#ANTONIOPERME: l’iniziativa social del 14 dicembre

Come ogni anno, il 14 dicembre la Fondazione invita chiunque lo desideri a partecipare all’iniziativa social #ANTONIOPERME, condividendo un ricordo, un pensiero o un’idea legata ad Antonio. Uno spazio aperto non solo a chi lo ha conosciuto, ma anche a chi ne ha scoperto l’impegno attraverso le attività e i progetti della Fondazione. Nella stessa giornata, anche la città di Trento onorerà simbolicamente il ricordo di Antonio con la proiezione della vignetta “Antonio l’europeo” di Mauro Biani.

La Fondazione oggi

Nata il 3 dicembre 2019, a un anno dalla scomparsa di Antonio, la Fondazione è oggi un punto di riferimento per giovani e cittadini che desiderano approfondire i temi dell’Unione europea, della cittadinanza attiva e della comunicazione.

In questi sei anni, oltre 100 volontari hanno contribuito alla produzione di articoli, serie podcast e numerosi contenuti multimediali. Nell’ambito del Progetto Ambasciatori, sono stati formati 150 giovani universitari che hanno dialogato con migliaia di studenti delle scuole di tutta Italia. Nel 2025 la Fondazione ha realizzato il progetto europeo YOU-POD, finanziato dal programma CERV, che ha coinvolto studenti di Italia, Francia e Polonia in attività dedicate all’Unione europea e ai nuovi media, culminando nella registrazione di un podcast che raccoglie le riflessioni dei partecipanti sulla partecipazione giovanile.

Al di là dei numeri, ciò che definisce l’identità della Fondazione sono le persone: volontari, ambasciatori, sostenitori e partner che, con passione e competenza, continuano a portare avanti la voce e le idee di Antonio, mantenendone viva la spinta a costruire un futuro più consapevole e partecipato.

La Fondazione Antonio Megalizzi rinnova il proprio impegno affinché progetti, iniziative e relazioni continuino a crescere e a ispirare una comunità attenta, attiva e solidale.

