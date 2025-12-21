Giornalismo sotto attacco in Italia

La Cisl Scuola Torino Canavese a fianco di Alberto Trentini

Articoli
Redazione
0 0

“Da oggi simbolicamente Alberto sarà con noi in ogni iniziativa. Abbiamo scelto che una sua immagine sia presente in tutte le nostre attività sindacali. Un gesto semplice che serve a non far mai venir meno l’attenzione sul suo caso reale e simbolico: nessun lavoratore deve sentirsi solo quando vengono messi in discussione la dignità, il rispetto e la giustizia. La sua presenza accanto a noi ricorda a tutti la sua condizione e la difesa continua dei diritti negati”. Lo scrive in una nota la Cisl Scuola Torino Canavese

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

“Perché voterò No”. Articolo21 invita tutti ad esprimere le ragioni del no al referendum

Giuseppe Giulietti

Andiamo a dire #NO a questo nuovo tentativo di spallata antidemocratica

Fulvio Mancuso

Libertà di stampa, dal rapporto Unesco il peggior arretramento globale degli ultimi decenni

Redazione

Lo sgombero di Askatasuna e il ruolo dello Stato

Davide Mattiello

Da un anno non mi rinnovano la tessera stampa turca. Perché?

Mariano Giustino

“Gli zar della Casa Bianca”. L’ultimo libro Antonio Di Bella ci aiuta a leggere l’America di oggi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.