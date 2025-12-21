La Cisl Scuola Torino Canavese a fianco di Alberto Trentini

0 0

“Da oggi simbolicamente Alberto sarà con noi in ogni iniziativa. Abbiamo scelto che una sua immagine sia presente in tutte le nostre attività sindacali. Un gesto semplice che serve a non far mai venir meno l’attenzione sul suo caso reale e simbolico: nessun lavoratore deve sentirsi solo quando vengono messi in discussione la dignità, il rispetto e la giustizia. La sua presenza accanto a noi ricorda a tutti la sua condizione e la difesa continua dei diritti negati”. Lo scrive in una nota la Cisl Scuola Torino Canavese

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21