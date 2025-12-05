Giornalismo sotto attacco in Italia

E’ aperto il bando della 15′ edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e della 3′ edizione del Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare (biodiversità, sostenibilità e benessere animale).

Alcuni punti fermi:
– riservato agli under 30 (quindi tutti i nati dopo il 31 dicembre 1995);
– due categorie in concorso a cui candidarsi:  video-inchiesta o radio-podcast d’inchiesta;
– si partecipa come singoli o come gruppo di massimo 3 persone;

– il progetto investigativo che verrà candidato deve essere inedito e occuparsi di un tema rilevante per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa, quali l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche.

La novità di questa edizione è che nella selezione è stato inserito un momento di pitch in presenza.

La Giuria del Premio Roberto Morrione, presieduta da Giuseppe Giulietti, e quella del Premio Riccardo Laganà, presieduta da Sabrina Giannini, opereranno una preselezione scegliendo, tra tutte le proposte ricevute, un numero non prefissato di progetti. La fase di pitch si svolgerà a Roma nel mese di marzo 2026.
I candidati dei progetti selezionati saranno invitati a presentare di persona il proprio progetto di inchiesta, le motivazioni e gli obiettivi prefissati, le ragioni della scelta del mezzo (video o radio-podcast) e a dimostrare la validità delle modalità di sviluppo dell’indagine.

!!! Under 30 all’ascolto, non aspettate oltre: candidature entro la mezzanotte di domenica 18 gennaio 2026!
vai al bando

 

