16 dicembre a Bergamo presentazione del libro di Paolo Berizzi. Con Beppe Giulietti e Cesare Zapperi

0 0

Il giornalista Paolo Berizzi – giornalista di Repubblica esperto in neofascismi, originario di Bergamo e che vive sotto scorta da anni per le minacce ricevute a seguito del suo lavoro – racconta, per la prima volta a Bergamo, il volume che rivela finanziatori, coperture istituzionali, campi di addestramento e tanti altri segreti dell’organizzazione neofascista più importante d’Italia.

«Era un dovere giornalistico e civile smascherare la più importante organizzazione neofascista italiana. CasaPound ha provato a bloccare la pubblicazione. Gli è andata male. Dalle librerie e dai lettori è arrivato e continua ad arrivare il più sonoro schiaffo democratico, antifascista e morale che potessero ricevere da un libro. Adesso lo Stato faccia lo Stato: sgomberi e sciolga CasaPound» (Paolo Berizzi)

L’evento è organizzato da 11 associazioni del territorio – CGIL – Biblioteca Di Vittorio, Associazione Mutuo Soccorso, ARCI, ACLI, ISREC, ANED, ANPI, Fondazione Serughetti La Porta, Circolo Giustizia e Libertà, Libera e Comitato Antifascista Bergamasco – a testimonianza di come l’associazionismo bergamasco sappia creare una stretta rete di solidarietà intorno a un giornalista della sua terra.

16 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso la Sala Mutuo Soccorso di via Zambonate, 33 (BG)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21