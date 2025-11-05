Giornalismo sotto attacco in Italia

Zohran Mamdani è sindaco di New York. Con la radicalità si vincono le elezioni

Articoli
Massimo Marnetto
0 0

Con la radicalità si vincono le elezioni. Zohran Mamdani è diventato sindaco di New York non cercando voti al centro, ma proponendo tasse ai milionari, case sociali e affitti calmierati, mezzi pubblici gratuiti per molti. E così ha riportato in alto l’affluenza, spingendo al voto soprattutto i giovani e chi si è sentito ignorato dalla politica. Da noi, invece, la sinistra ogni tanto tira fuori l’idea di tassare i milionari, ma poi la nasconde subito perché teme che mostrare la sua vera identità, scandalizzi come un atto di nudismo fuori luogo.

Il ”segno di Zohran” ha dimostrato che l’adesione tra valori e programma paga. Perché rimotiva al voto l’elettorato di sinistra in diaspora nell’astensionismo, grazie alla priorità di una vita dignitosa per tutti. Spero che la Schlein, Conte – con Fratoianni e Bonelli – capiscano che la sinistra deve essere radicale. Ovvero trasformare i bisogni in diritti; e la loro tutela in un programma. Coraggio!

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Italia sempre più insicura e governo contro i magistrati. Torniamo a occuparci di sicurezza, quella vera

Barbara Scaramucci

Berizzi incerottato come Moro sul Secolo d’Italia, Storace assolto. “Buona notizia per i manganellatori della rete”

Redazione

Il Cpr di Gjadër non va. “Ostacola la relazione con i familiari dei trattenuti e con la difesa”. La relazione dei Garanti dopo le ispezioni

Graziella Di Mambro

Un altro giornalista sotto tutela per le minacce della mafia. Solidarietà a Giuseppe Bascietto

Paolo Borrometi

Lula e Maduro nel mirino di Trump

Livio Zanotti

Sigfrido Ranucci in Antimafia

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.