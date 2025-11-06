Giornalismo sotto attacco in Italia

Se un ministro della Giustizia tentenna sulle querele temerarie

Massimo Marnetto
La libertà di stampa va tutelata con sempre maggiore impegno, perché sono in molti ad attaccarla. Il Ministro Nordio definisce la querela temeraria un ‘’concetto vago’’ (Sic!); Ranucci continua ad essere screditato; l’Agenzia Nova interrompe la collaborazione con il giornalista Gabriele Nunziati, reo di aver rivolto alla Portavoce Ue, Paola Pinha, una domanda del tutto pertinente: ‘’Se la Russia dovrà pagare per la ricostruzione dell’Ucraina, anche Israele dovrà farlo per Gaza?’’. 

Con questi chiari di luna, per noi cittadini è essenziale difendere il nostro diritto di essere informati con decisione, perché corretta informazione, opinione pubblica consapevole e democrazia vanno di pari passo. Nordio va incalzato contro l’uso politico della querela. Ranucci e Nunziati – e molte altre giornaliste e giornalisti che patiscono soprusi dai nemici della verità – devono poter svolgere il loro lavoro di valenza costituzionale senza sconti, sentendo noi cittadini al loro fianco.

