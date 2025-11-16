Salvare Alberto Trentini non è né di destra, né di sinistra. È solo giusto, urgente, umano

Presidente Meloni,Alberto Trentini è da un anno in un carcere del Venezuela, senza neanche un’imputazione. Questo perché il Suo Governo – come ha coraggiosamente denunciato la madre di Alberto – non ha fatto il necessario per riportarlo a casa. Operazione invece riuscita per altri detenuti di altri Stati.

Lei deve attivarsi con decisione per liberare Alberto Trentini, anche se contatti con Caracas possono infastidire il Presidente Trump, pronto a lanciare una ‘’operazione speciale’’ contro il Venezuela. Anzi, proprio il rischio di questa eventualità dovrebbe convincerLa alla tempestività diplomatica. Salvare Alberto Trentini da un’ingiusta detenzione – molto simile ad una tortura – non è né di destra, né di sinistra. È solo giusto, urgente, umano.