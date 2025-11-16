Giornalismo sotto attacco in Italia

Salvare Alberto Trentini non è né di destra, né di sinistra. È solo giusto, urgente, umano

Articoli
Massimo Marnetto
0 0
Presidente Meloni,
Alberto Trentini è da un anno in un carcere del Venezuela, senza neanche un’imputazione. Questo perché il Suo Governo – come ha coraggiosamente denunciato la madre di Alberto – non ha fatto il necessario per riportarlo a casa. Operazione invece riuscita per altri detenuti di altri Stati.

Presidente Meloni,
Lei deve attivarsi con decisione per liberare Alberto Trentini, anche se contatti con Caracas possono infastidire il Presidente Trump, pronto a lanciare una ‘’operazione speciale’’ contro il Venezuela. Anzi, proprio il rischio di questa eventualità dovrebbe convincerLa alla tempestività diplomatica. Salvare Alberto Trentini da un’ingiusta detenzione – molto simile ad una tortura – non è né di destra, né di sinistra. È solo giusto, urgente, umano.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Perché Epstein è un guaio serio per Trump

Antonio Di Bella

Venezuela. Liberato Camilo Castro, il Trentini francese. Quanto ancora dovranno aspettare i familiari di Alberto?

Giuseppe Giulietti

Omicidio Vassallo, il passaggio più delicato del processo e il sit in per Cagnazzo

Graziella Di Mambro

Archiviata la querela dell’avvocato del boss Sarno contro Luciana Esposito. Altra azione temeraria verso la stampa

Redazione

E adesso i giornalisti sono anche “istigatori a delinquere”. Le contestazioni della Procura di Roma a Il Domani

Graziella Di Mambro

Trentini da un anno in carcere in Venezuela senza accuse. La mamma: “Governo si è speso troppo poco”

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.