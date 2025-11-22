Appello a tutelare l’informazione contro i bavagli che ignorano il Media Freedom Act. Iniziativa annullata per maltempo

0 0

E’ stata annullata per maltempo l’iniziativa prevista per questa sera a Gualdo Tadino, con Articolo 21, la prima manifestazione nazionale dopo la decisione del Parlamento europeo, votata dal centro destra di impedire la missione in Italia per verificare la rispondenza delle norme italiane alle ultime due relazioni sullo stato di diritto.

In quella relazione si esprime un giudizio molto duro sullo stato della libertà della informazione, sui progetti di imbavaglia giornalisti e giudici, sulla stato delle carceri.

La relazione invitava il governo a porre rimedio.

Per quanto riguarda l’informazione le relazioni hanno persino rilevato l’aumento delle intimidazioni, delle querele bavaglio, sino alle intimidazioni contro report e il giornalismo di inchiesta.

A questo si aggiunga il mancato rispetto del Media Freedom Act, regolamento già in vigore e sostanzialmente stracciato dalla Italia.

Queste sono le ragioni che hanno bloccato la missione in Italia, forse merce di scambio tra il centro e la destra in Europa.

Una decisione vergognosa che forse avrebbe meritato una reazione politica, sociale, istituzionale ben più marcata e decisa, a cominciare dalla possibilità di azioni clamorose davanti alla commissione europea.

Per questo motivo la festa di Articolo 21, sostenuta dal comune di Gualdo Tadino, si concluderà con una manifestazione di lotta e di denuncia alla quale prenderanno parte Sigfrido Ranucci in collegamento, il consigliere della Rai Roberto Natale, già segretario UsigRai e Presidente della Federazione della Stampa, e Paolo Mondani, autore di inchieste sull’assassinio di Piersanti Mattarella, sulle trattative Stato mafia, sugli intrecci tra mafia e neofascisti e, per questo, intercettato, pedinato, spiato.

Da Gualdo partirà l’appello ad una grande iniziativa nazionale per la applicazione del regolamento europeo, già in vigore, sul Media Freedom Act, sulla Rai e contro le querele bavaglio.

Sarà il caso di non perdere altro tempo, prima che anche il referendum sulla controriforma della giustizia si trasformi in una nuova truffa elettorale.

(Nella foto Roberto Natale)

