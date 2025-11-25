Giornalismo sotto attacco in Italia

La libertà delle donne è misura della democrazia, non è azione di sopravvivenza

Articoli
Barbara Scaramucci
0 0

“Ogni donna che viene uccisa è troppo. Ma bisogna fare anche l’inverso: ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo”.

Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: devo quindi ringraziare la ministra Eugenia Roccella per essere ancora viva.

Risparmiata da quei maschi che secondo un altro ministro, Carlo Nordio, la parità non ce l’hanno nel dna.

Non cominciate a dire che è una fake perché c’è la registrazione, non fate finta di non sapere che questa persona è ministra della famiglia e delle pari opportunità, è tutto vero. Lo so, ci si può chiedere se siamo nel 2025 o forse un centinaio di anni prima, o forse nell’alto medioevo, ma invece accade adesso, oggi.

Sia chiaro, la frase sarebbe agghiacciante pronunciata da chiunque, ma che un membro del governo, una donna delle istituzioni ci inviti a salutare come positivo il fatto che non ci ammazzino è semplicemente aberrante. Cosa ci state chiedendo, esattamente, di festeggiare se sopravviviamo ad un violento?

A questo punto siamo? Al punto che la violenza più grave nei confronti delle donne viene da un governo che delle donne ha una concezione non solo patriarcale, ma antistorica, e che sia guidato da una donna non ci interessa affatto e credo che dobbiamo trovare il coraggio di dirlo e denunciarlo in modo più netto e più forte soprattutto oggi, che ricordiamo le centinaia di donne di ogni età uccise da uomini che ancora si sentono padroni della vita di una persona dell’altro sesso.

La libertà delle donne è misura della democrazia, non è azione di sopravvivenza. Almeno nel mondo civile.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Rivendicare la verità su Ustica, un dovere civico. Siamo ancora in tempo, il 26 la decisione del gup

Graziella Di Mambro

Daria Bonfietti: archiviare l’inchiesta su Ustica sarebbe un’offesa alla democrazia. Insistere nelle rogatorie verso i Paesi “amici”

Redazione

La solidarietà per giornalisti/e palestinesi si fa anche al cinema

Danilo De Biasio

Fumettista italiana “sgradita” in Francia, respinta alla frontiera

Redazione

Diritto all’informazione, la presentazione del nuovo volume che analizza le “emergenze”

Redazione

La Costituzione diffusa. Per una prospettiva costituzionale di genere

Eleonora De Nardis
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.