Il testo della diffida. La trasmissione è andata regolarmente in onda

“Urgente c.a. Dott. Sigfrido Ranucci – Diffida messa in onda Report 2/11/2025”. Così inizia la lettera firmata Agostino Ghiglia, il componente del Garante della Privacy che ha sfoderato l’arma della diffida legale, sostenendo che Report non avrebbe violato solo la privacy di Sangiuliano e consorte, ma anche la sua.

Nel documento inviato a Ranucci, il componente del Garante accusa la redazione di aver acquisito e diffuso illecitamente conversazioni riservate scambiate in un canale interno di comunicazione tra colleghi. Chiede quindi la cancellazione immediata di ogni riferimento ai suoi messaggi dai social della trasmissione e intima di non trasmettere ulteriormente alcun contenuto tratto da quelle conversazioni, annunciando di aver già dato mandato ai propri legali “per valutare ogni iniziativa, anche penale”.

La trasmissione, però, è andata regolarmente. Durissima la risposta di Sigfrido Ranucci: “Non c’è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche. Quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio – prosegue -. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico”

