Giornalismo sotto attacco in Italia

Il Re burlone

Opinioni
Francesco Nicolosi Fazio
La vittoria di Milei alle elezioni argentine conferma un trend favorevole alla destra nel mondo libero. Il popolo argentino resta affascinato dall’uomo con la sega a motore. Non è un caso isolato tra i politici di destra, in quanto l’elettorato non vuole più seguire ragionamenti complessi e preferisce chi promette soluzioni semplici e immediate. Le soluzioni semplici non esistono, ma i populisti lo fanno credere. Nello specifico l’Argentina ha ridotto l’inflazione ma a danno del potere d’acquisto: meno acquisti minore inflazione. La politica di destra favorisce le classi più abbienti che hanno margini per superare le crisi. Il popolo soffre ed è preda della mafia. Unica soluzione.

Il massimo del populismo è ovviamente rappresentato da Trump che propone una politica estera aggressiva dove l’elemento essenziale è l’imposizione dei dazi. Nella migliore delle ipotesi i dazi creeranno inflazione a danno dei ceti meno abbienti. Non è un caso che Trump abbia aiutato anche Milei. Mostrando soddisfazione per i governanti di destra, con siparietti e moine da comica finale. L’elenco dei populisti omaggiati da Trump è infinito, ma prima o poi le destre si scontreranno.

Il re delle Due Sicilie Ferdinando II era detto il “Re burlone”, un populista che metteva alla berlina i nobili della corte e per questo era simpatico al popolo. Chissà quali siparietti avrà interpretato, ne avrebbe goduto l’odierna TV. Ma alla fine dei conti questo re dovette fare la sua scelta: per settimane intere fece bombardare Messina in rivolta nel 1848. Da quel momento divenne il “Re bomba”. La morale della favola è questa: i populisti dovranno rivolgersi alla violenza per risolvere i loro problemi, interni ed internazionali. Altro che Nobel per la Pace.

