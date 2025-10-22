Giornalismo sotto attacco in Italia

Università di Milano 23/10, “Fiumi di pace”: inaugurazione del murale per Mario Paciolla

Giovedì 23 ottobre alle ore 14.30 presso l’aula A1 dell’Università degli Studi di Milano (sede Piazza Sant’Alessandro 1) sarà presentata un’opera muralistica dedicata all’azione di pace di Mario Paciolla, cooperante italiano morto a 33 anni in Colombia nel 2020.

Realizzato nella sede di Lingue e Letterature della Statale di Milano, il murale è creato dall’artista Fabrizio Bianchini nell’ambito del progetto europeo “Peace and Mobilities”, attraverso cui si vogliono studiare e diffondere teorie e pratiche di pace in contesti di mobilità.

Il murale dedicato a Mario nasce nell’ambito del progetto europeo MSCA-SE “Peace and Mobilities”, di cui si sta celebrando il mese milanese, con una serie di attività che attraversano tutto ottobre.

Nel corso del progetto tutte le città coinvolte nella rete di ricerca ospiteranno un murale con lo scopo di illustrare come le persone in mobilità – nelle diverse declinazioni di questo termine – possano essere intese come agenti di pace. Ogni murale sarà accompagnato da una serie di codici QR, che aiuteranno a contestualizzare l’azione rappresentata.

L’obiettivo è mostrare come forme diverse di migrazione possano portare alla creazione di pratiche di pace quotidiana, capaci di ribaltare la visione della pace unicamente come assenza di violenza ed enfatizzando la necessità/urgenza di costruire la pace a partire dal nostro agire e dalle nostre ‘pulsioni di vita’.

Mario Paciolla è  un esempio importante di attivismo tra Italia e America Latina e il murale rappresenterà una azione di pace che Mario ha realizzato nell’area di San Vicente del Caguán: si tratta di un progetto di rafting in cui hanno partecipato ex guerriglieri colombiani.

Qui il link alla rete di ricerca. 

Qui il sito delle attività del mese milanese.

Fonte: https://www.liberainformazione.org/2025/10/21/universita-di-milano-23-10-fiumi-di-pace-inaugurazione-del-murale-per-mario-paciolla/

