Giornalismo sotto attacco in Italia

Le liste di proscrizione di Facci del Giornale

Articoli
Daniele Biacchessi
0 0

Degli scritti di Filippo Facci poco o nulla conoscevo, fino al 23 ottobre mattina, quando il mio nome è stato inserito in un lista accanto a quello di altri colleghi (giornalisti, scrittori, attori, registi), tutti accusati di essersi occupati a vario titolo di mafia. Il titolo del “Giornale” è eloquente: “Da Travaglio ai magistrati, muti i megafoni della bufala sul patto mafia-Forza Italia. Per anni hanno sostenuto e alimentato il falso teorema. Ma ora che la Cassazione fa giustizia, nessuna parola”. Secondo Facci siamo un megafono della bufala sul patto tra stato e mafia, e abbiamo taciuto sul contenuto di una recente sentenza riguardante il rapporto Berlusconi-Dell’Utri. Entrando nel merito della sentenza e degli sviluppi dell’ultimo anno, di cui non mi sono mai occupato, leggo che la Suprema corte non ha mai emesso alcuna sentenza per escludere ogni legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra. Consiglio il Sig. Facci di leggersi con attenzione ogni singolo passo di quell’atto giudiziario, ma non è questo il punto. L’elenco di cognomi e nomi, con brevi cenni di biografie raffazzonate, assomiglia più ad una lista di proscrizione che ad un normale esercizio di cronaca. Ricordo al Sig. Facci  che l’Ordine dei giornalisti critica duramente questo tipo di comportamento. L’Ordine dei giornalisti respinge con sdegno qualunque lista di proscrizione, qualunque elenco di giornalisti “sgraditi”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Quel guanto finito nella melma…

Paolo Borrometi

Chi teme le indagini su Mattarella? Incendiata la sede di “42 Parallelo” a Roma

Davide Mattiello

Il limite assente – Roberto presente sempre con noi

Mariangela Gritta Grainer

Caso Regeni, processo sospeso e quel fastidioso odore di affari. L’impegno del popolo giallo non si ferma

Giuseppe Giulietti

Minacce al giornalista Paolo Berizzi, due condannati. Scrivevano sui social: “Ti strappo la lingua”

Redazione

La democrazia comincia (e finisce) a scuola 

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.