Giornalismo sotto attacco in Italia

La lista di proscrizione. Il Giornale mette all’indice chi non commenta la sentenza Dell’Utri-Berlusconi

Articoli
Redazione
0 0

E dunque tornano le liste di proscrizione. Chi ha scritto dell’indagine sulla trattativa Stato-mafia adesso, per forza, avrebbe dovuto anche scrivere della sentenza su Dell’Utri-Berlusconi, dando peraltro la stessa interpretazione dei giornali di centro destra. Chi non lo ha (ancora) fatto, è finito all’indice di un articolo de Il Giornale, testata, diciamo, vicina alla famiglia Berlusconi. Ed eccolo qui l’elenco dei colpevoli di silenzio.

Lirio Abbate, Fabrizio Calvi,  Corrado Formigli, Francesco Giuffrida, Peter Gomez, Beppe Grillo, Sabina Guzzanti, Antonio Ingroia, Daniele Luttazzi, Salvo Palazzolo, Sigfrido Ranucci, Sandro Ruotolo, Michele Santoro, Roberto Scarpinato, Luca Tescaroli, Giulio Cavalli, quest’ultimo indicato come “come archetipo di infinite altre figurine come Ascanio Celestini, Pippo Fava, Marco Lillo, Paolo Biondani, Saverio Lodato, Attilio Bolzoni, Vauro Senesi, Giuseppe Lo Bianco, Sandra Amurri, Daniele Biacchessi, Enrico Bellavia, Carlo Lucarelli”.
C’è anche il “nostro” Daniele Biacchessi, cui va tutta la solidarietà di Articolo 21.
https://www.ilgiornale.it/news/politica/travaglio-ai-magistrati-muti-i-megafoni-bufala-sul-patto-2556619.html

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Chi teme le indagini su Mattarella? Incendiata la sede di “42 Parallelo” a Roma

Davide Mattiello

Caso Regeni, processo sospeso e quel fastidioso odore di affari. L’impegno del popolo giallo non si ferma

Giuseppe Giulietti

‘No other land’ rinviato per pace? La più ipocrita, ridicola, offensiva delle scuse

Giuseppe Giulietti

Non lasciamo sole le donne iraniane!

Sohyla Arjmand

Le parole per raccontare le guerre. Il 30 ottobre corso di formazione dell’Odg Lazio

Redazione

Un murale per Mario Paciolla all’Università di Milano

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.