Giornalismo sotto attacco in Italia

Altra tragedia in mare, si rovescia un barcone di migranti. Quaranta annegati

Articoli
Redazione
0 0

Almeno quaranta migranti subsahariani, tra cui diversi neonati, hanno perso la vita annegando dopo che la loro imbarcazione di fortuna si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Si tratta dell’ennesimo dramma avvenuto nella rotta del Mediterraneo centrale, a quasi una settimana da un’altra tragedia con oltre una decina di vittime, in questo tratto di mare considerato particolarmente pericoloso. Dal 2014 ad oggi proprio in queste acque si contano almeno 32.803 morti o dispersi stando ai dati forniti dall’Oim, ‘Organizzazione internazionale per le migrazioni.

A bordo della piccola imbarcazione sovraffollata erano stipate una settantina di persone. A riferirlo è stata la radio locale Mosaique citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, secondo il quale una trentina di migranti sono stati tratti in salvo dalle unità della guardia costiera locale. La Procura della Repubblica tunisina ha aperto un’indagine su quanto accaduto. (Ansa)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Nuovo stop al processo Regeni: gli atti vanno alla Consulta

Redazione

L’ultima minaccia a Paolo Berizzi in un video di Davide Di Stefano. Per Giulietti “è ora di alzare un muro”

Redazione

Le parole per raccontare le guerre. Il 30 ottobre corso di formazione dell’Odg Lazio

Redazione

Indagine della Procura di Roma sugli attacchi con droni alla  Global Sumud Flotilla

Barbara Schiavulli

Report, attacchi con il botto

Vincenzo Vita

Caso Ranucci, le voci dalla piazza. Ma è ora di una manifestazione nazionale

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.