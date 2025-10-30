Giornalismo sotto attacco in Italia

A Roma un corso molto partecipato dedicato alla carta di Assisi

Giuseppe Giulietti
Questa mattina a Roma promosso dall’ordine del Lazio e da Articolo 21, si ê svolto il corso dedicato alla carta di Assisi, alle parole di odio, a quelle negate, alle guerre oscurate.
Grazie a Padre Albanese, a Guido d’Ubaldo, a Elisa Marincola, a Enzo Nucci, ad Anna Laura Bussa, a Roberto Natale, a Riccardo Cristiano, a Lucia Goracci che ci hanno guidato, raccontandoci le periferie del mondo, quei luoghi negati che incidono sulle nostre vite.
Da San Giovanni in Laterano ê ripartito appello a stare dalla parte delle vittime, anche quando hanno un altro colore della pelle, pregano un altro Dio, non ci assomigliano.
Dal Congo al Sudan, dalla Birmania al Venezuela, dalla Russia alla Turchia..,senza mai dimenticare il giornalisticidio che prosegue in Palestina, alla faccia di quella fragile tregua che hanno voluto chiamare pace.
Nel frattempo i valichi restano chiusi alla stampa internazionale perché il massacro senza fine non deve avere testimoni,
Un grazie, infine, ai partecipanti che non hanno lasciato libero neppure un posto in sala.

