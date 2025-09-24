Buon vento Global Sumud Flotilla

Sosteniamo la Global Sumud Flotilla! Orvieto, 24 settembre

Articoli
Redazione
0 0
Lunedì scorso, Orvieto ha gridato la sua indignazione. Oltre 900 persone, nell’ambito dello sciopero generale proclamato da USB e dal sindacalismo di base, hanno riempito le strade del centro storico, invadendo il Palazzo del Comune e riversandosi nelle periferie, per chiedere al governo italiano di rompere ogni rapporto con Israele e di difendere la Global Sumud Flotilla. Le vie della città sono diventate un cantiere di giustizia, un grido collettivo contro l’indifferenza delle istituzioni e la loro complicità silenziosa.
La mobilitazione locale ha raggiunto livelli di partecipazione che non si vedevano da anni su questo territorio, replicando la dinamica che si è vista in tutta Italia: piazze gremite, infrastrutture bloccate, attività produttive fermate, lavoratori italiani e migranti che hanno incrociato le braccia insieme a studenti, artigiani e piccoli esercizi. Nonostante ciò, la stampa ha prontamente cercato di offuscare la portata del movimento, dividendo le manifestazioni tra “buoni” e “cattivi” e nascondendo il legittimo sentimento di rabbia di un popolo stanco di assistere, in mondovisione, ad anni di violenza brutale e sterminata perpetrata da Israele. Ma la rabbia popolare che abbiamo visto scendere in piazza è unanime e inarrestabile.
La notte scorsa, la Global Sumud Flotilla è stata attaccata da droni in acque internazionali, un nuovo episodio di aggressione che conferma l’urgenza di agire.
Dobbiamo mostrare sostegno incondizionato alla missione e intensificare la pressione sul governo affinché adotti azioni concrete in difesa delle navi e dei diritti del popolo palestinese.
Ogni azione, ogni voce, conta, come abbiamo avuto modo di vedere lunedì scorso. Uniamo le forze per interrompere la complicità delle nostre istituzioni e difendere la Global Sumud Flotilla e il suo tentativo di rompere il blocco criminale di Israele su Gaza.
*Per questo, chiediamo a tutti di partecipare a un presidio straordinario stasera alle 19:00 in Piazza Fracassini.*

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Livorno dice NO alle navi con materiali bellici e prosegue il presidio permanente al porto

Elisabetta Cosci

La notte dei droni. Attacco alla Global Sumud Flotilla

Barbara Schiavulli

Napoli, città dell’inclusione: il sindaco espone la bandiera palestinese, il vescovo a dedica il sangue di San Gennaro ai bambini uccisi a Gaza

Désirée Klain

Claudia Cardinale, diva per sempre

Roberto Bertoni

“L’assassinio dei giornalisti è un assassinio delle nostre libertà”. Mattarella ricorda Siani

Redazione

Attenzione al “cambio di prospettiva” costruito ad arte dalla destra

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.