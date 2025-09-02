Buon vento Global Sumud Flotilla

Perché il Meeting Aquileia+Alessandria d’Egitto è inopportuno. La lettera del sindaco di Fiumicello

Articoli
Redazione
0 0

“In riferimento agli ultimi fatti riportati dagli organi di stampa, legati al progetto “Meeting Aquileia + Alexandria” del Comune di Aquileia, l’Amministrazione Comunale intende condividere la propria posizione.

A tal fine si pubblica di seguito la lettera che il sindaco Alessandro Dijust ha trasmesso al Comune di Aquileia e alla Fondazione Aquileia”:

Gentilissimi buongiorno,

scrivo a Voi apprendendo della prossima iniziativa denominata “Meeting Aquileia+Alessandria d’Egitto” rimarcando quanto già detto verbalmente ed esprimendo disappunto e rammarico per l’organizzazione di tale iniziativa. I motivi di questa esternazione da parte mia e della Comunità che rappresento sono legati al fatto che la ferita per la “vicenda Regeni” non è per niente chiusa e con l’Egitto i rapporti di collaborazione istituzionale, non solo su questa vicenda, sono evidentemente compromessi. Aggiungo che ritengo inopportuno questo progetto anche per il fatto che siamo prossimi ad una possibile sentenza e quindi una fase processuale altamente delicata. Ogni progettualità storico culturale e di vicinanza tra i popoli si fonda sui diritti umani.

Cordiali saluti.

Il Sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina

Alessandro Dijust

(Nella foto Giulio Regeni)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Il ministro per la sicurezza di Israele minaccia: tratteremo gli attivisti come terroristi. La replica: non ci fermiamo

Redazione

Parole d’odio in risposta alla solidarietà internazionale

Ottavio Olita

Bartoli: dal ministro Musumeci inaccettabile insulto a giornalisti e magistrati

Redazione

I media globali uniscono le forze in una prima mondiale per la libertà di stampa a Gaza

Barbara Schiavulli

La mobilitazione civile pro Gaza. E Venezia

Paolo Iannacone

Pronti a salpare verso Gaza, buon vento Global Sumud Flotilla!

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.