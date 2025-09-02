Perché il Meeting Aquileia+Alessandria d’Egitto è inopportuno. La lettera del sindaco di Fiumicello

“In riferimento agli ultimi fatti riportati dagli organi di stampa, legati al progetto “Meeting Aquileia + Alexandria” del Comune di Aquileia, l’Amministrazione Comunale intende condividere la propria posizione.

A tal fine si pubblica di seguito la lettera che il sindaco Alessandro Dijust ha trasmesso al Comune di Aquileia e alla Fondazione Aquileia”:

Gentilissimi buongiorno,

scrivo a Voi apprendendo della prossima iniziativa denominata “Meeting Aquileia+Alessandria d’Egitto” rimarcando quanto già detto verbalmente ed esprimendo disappunto e rammarico per l’organizzazione di tale iniziativa. I motivi di questa esternazione da parte mia e della Comunità che rappresento sono legati al fatto che la ferita per la “vicenda Regeni” non è per niente chiusa e con l’Egitto i rapporti di collaborazione istituzionale, non solo su questa vicenda, sono evidentemente compromessi. Aggiungo che ritengo inopportuno questo progetto anche per il fatto che siamo prossimi ad una possibile sentenza e quindi una fase processuale altamente delicata. Ogni progettualità storico culturale e di vicinanza tra i popoli si fonda sui diritti umani.

Cordiali saluti.

Il Sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina

Alessandro Dijust

(Nella foto Giulio Regeni)