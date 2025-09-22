Buon vento Global Sumud Flotilla

Natale: affrontare con urgenza la crisi degli ascolti Rai

Articoli
Redazione
0 0

“Il nuovo sorpasso del Tg5 sul Tg1 delle 20 è un ulteriore segnale di allarme, ma certo non il solo, sul delicatissimo fronte degli ascolti Rai. L’ammiraglia dell’informazione del servizio pubblico è chiamata a guardare in faccia problemi di contenuto che quest’anno non possono essere scaricati sul programma che fa da traino. Ma la preoccupazione investe un’area ben più vasta dell’offerta Rai, come è emerso anche dall’analisi che ieri il Consiglio di Amministrazione ha cominciato a dedicare al problema”. Lo afferma il consigliere di amministrazione Rai Roberto Natale. “Pesa e continuerà a pesare la débacle estiva dell’access di Rai1, rimasto “chiuso per ferie” mentre la concorrenza proponeva un prodotto rinnovato – sottolinea ancora Natale -. Ma ad un quadro allarmante contribuiscono non poco Rai2 e Rai3, esattamente le due reti per le quali le linee-guida approvate a febbraio dal CdA avevano chiesto “un forte recupero di identità”. Rai2, alla ripresa di settembre, ha presentato offerte di intrattenimento che hanno fatto il pieno di critiche con deludenti risultati di audience; mentre Rai3 rimane alle prese con il compito improbo di recuperare il suo pubblico migrato altrove. E si avverte nettamente la necessità di una più consistente presenza dell’informazione Rai in prima serata, dal momento che tanto Rete4 quanto La7 assicurano un costante presidio dell’attualità. La crisi degli ascolti richiede dunque di essere affrontata con urgenza, su più versanti e senza tentare di minimizzarla”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Trasformare la protesta in proposta

Barbara Scaramucci

I ragazzi per Gaza, l’anima bella dello sciopero generale

Antonella Napoli

L’Italia in piazza per Gaza, riuscito lo sciopero generale per dire stop al genocidio

Redazione

La Toscana in piazza per Gaza: studenti, sindacati e associazioni chiedono la fine del genocidio

Anna Meli

L’odio è il carburante di cui Trump ha bisogno per alimentare il movimento Maga

Antonio Di Bella

Il futuro dell’Onu passa dalla ricerca della verità per la morte di Mario Paciolla e di Luca Attanasio

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.