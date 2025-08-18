Perché l’attentato alla villa di Pippo Baudo rientra nella strategia terroristico-mafiosa di quegli anni

0 0

E’ arrivato il momento di riconsiderare il significato dell’attentato dinamitardo subito da Pippo Baudo nella notte tra il due ed il tre Novembre del 1991: le conoscenze che abbiamo accumulato in questi trent’anni ci dovrebbero indurre a collocare quell’attentato all’interno della strategia terroristico-mafiosa che occupò la scena della Repubblica italiana tra il 1989 ed il 1994, ipotecandone il futuro.

I fatti sono noti e rievocati da diverse penne all’indomani della scomparsa del grande mattatore: nella notte tra il due e tre novembre del 1991 la villa di Pippo Baudo sul litorale catanese a Santa Tecla saltò completamente in aria, nessun dubbio fin da allora sulla matrice dolosa del fatto e pochi sulla natura mafiosa del delitto. Negli anni seguenti si raggiunsero alcune certezze investigative: l’attentato fu ordinato da Cosa Nostra ed organizzato dagli uomini di Nitto Santapaola, boss di Catania, uomo legato a Riina e come tale complice consapevole del piano di attacco frontale contro lo Stato messo a punto dai corleonesi (questo però fu chiaro anni dopo). Ma perché saltò in quel modo ed in quel momento la villa di Pippo Baudo?

Già allora ci fu chi mise in relazione l’attentato con le parole pronunciate da Baudo contro la mafia durante una puntata del Maurizio Costanzo Show.

Ma riflettendo sulle cronache del 1991, con le conoscenze di oggi, alcuni elementi fanno pensare a qualcosa di più che ad una punizione estemporanea contro un uomo diventato un fastidio per il preteso prestigio sociale di Cosa Nostra.

C’è un articolo, comparso su L’Unità di Lunedì 4 Novembre 1991 a firma Roberta Chiti, nel quale si riportano diversi commenti e tra questi, la frase di corridoio: “Ma se a Baudo hanno fatto saltare la villa, a Costanzo cosa dovrebbero fare?”. Walter Rizzo sulla stessa pagina ricostruiva i particolari dell’attentato: un lavoro fatto bene, da professionisti, che avevano agito indisturbati, con perfetta conoscenza del luogo, probabilmente arrivando dal mare con un gommone, avevano minato con l’esplosivo tutte le parti portanti della casa, che si strutturava su tre livelli, all’ultimo piano per massimizzare l’effetto avevano versato una gran quantità di benzina, l’esplosivo era stato innescato con micce lunghe e lenta combustione, che avevano dato il tempo agli esecutori per dileguarsi in tutta sicurezza. Nell’occhiello della pagina, sotto il titolo, le parole: l’attentato è stato rivendicato dalla Falange Armata.

A conferma di questo dettaglio, sul sito di Radio Radicale si trova un audio eccezionale, la conferenza stampa tenuta da Baudo a Catania il 5 Novembre, presente la crema del giornalismo italiano, grazie alla quale è possibile sentire una voce, non identificata, che grida: “C’è la rivendicazione della Falange Armata, che ne pensa?”.

A questo punto, come direbbe Edward Norton in Fight Club, dobbiamo fermare la scena, riavvolgere il nastro e riguardare il tutto adoperando le acquisizioni di questi ultimi trent’anni.

Oggi noi sappiamo che la sigla “Falange Armata” fu una invenzione dei nostri Servizi di Sicurezza, precisamente del SISMI, che la “suggerì” ad una rappresentanza selezionatissima di criminali, mafiosi e non, i quali la adoperarono per rivendicare una serie di delitti al fine di amplificarne la portata terroristica. Il primo delitto firmato in quella maniera fu l’omicidio dell’educatore carcerario Umberto Mormile, “colpevole” di avere assistito nel carcere di Opera a Milano ad indicibili conversazioni, era l’11 Aprile del 1990.

Oggi noi sappiamo che le micce a lenta combustione furono quelle usate nella campagna di attentati del 1993, in particolare a Firenze, Roma e Milano, durante la quale i mafiosi furono certamente aiutati da soggetti esterni a Cosa Nostra. Per non parlare del commando che probabilmente arriva dal mare, con perfetta conoscenza dei luoghi, che fa subito Addaura. Sarebbe interessante avere le perizie sull’esplosivo usato a Santa Tecla.

Oggi noi sappiamo che Cosa Nostra aveva effettivamente deciso di uccidere Maurizio Costanzo già nel 1991, quando venne definito il piano di attacchi terroristici, ma che l’esecuzione del colpo, che si sarebbe dovuto consumare pochi mesi dopo l’esplosione a Santa Tecla, venne sospesa per ordine di Riina che aveva nel frattempo modificato le priorità: doveva saltare in aria Giovanni Falcone. L’attentato potenzialmente letale a Maurizio Costanzo venne poi effettivamente realizzato il 14 Maggio del 1993, dalla stessa regia del 1991, nonostante Riina fosse già stato arrestato (15 gennaio 1993) e ci si muovesse in un quadro che nel frattempo era in parte mutato rispetto al 1991, quando ancora si aspettava l’esito del “maxi” (che sarebbe arrivato il 30 Gennaio del 1992), quando ancora mafiosi e colleghi di lungo corso potevano pensare di scommettere sulla vecchia guardia per assicurarsi una pensione tranquilla. Fantasia plasticamente obliterata definitivamente con l’assassinio di Salvo Lima il 12 Marzo del 1992.

Oggi noi sappiamo che lo stesso Nitto Santapaola, boss di Catania, fedele ai corleonesi, artefice del gran botto di Santa Tecla stava “nelle mani” di coloro che, per dirla con le indimenticate parole del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, 2001-2006, sen. Roberto Centaro (Forza Italia) preferivano “governare il tramonto delle realtà mafiose”: il pasticciaccio brutto di Terme Vigliatore (6 Aprile 1993) resta infatti una pietra miliare di come si possano commettere errori madornali, con effetti strepitosi. Io non lo so se allora Pippo Baudo fosse un “intoccabile”, ma di certo averlo toccato, rappresentò coerentemente quel cambio di paradigma che non puntava più soltanto alla rimozione degli ostacoli, ma alla costruzione del nuovo edificio del potere in Italia. Pippo Baudo come la Torre di Pisa, insomma. Chissà che ne direbbe Paolo Bellini?

