Lolita Lobosco e la sua capacità di affascinare grazie alla scrittura luminosa di chi l’ha creata

Nell’epoca buia delle narrazioni sghembe, dove troppo spesso le storie si piegano su sé stesse senza respiro, irrompe la scrittura limpida e potente di Gabriella Genisi. L’autrice torna con la sua Lolita Lobosco, personaggio già celebrato in televisione grazie all’interpretazione intensa e magnetica di Luisa Ranieri.

Una questione di soldi (Sonzogno) è il titolo del nuovo capitolo di una saga che attraversa ormai più di un decennio. Qui Lolita si trova ad affrontare un’indagine che chiama in causa i rapporti di potere, tra malaffare, avidità e segreti ben custoditi. Ancora una volta la commissaria si muove con passo deciso tra le pieghe di una Bari tanto affascinante quanto spietata, lasciandosi guidare non solo dal rigore professionale, ma anche dal suo istinto umano, dalla capacità di leggere le persone più che i documenti. Lolita non è un’eroina senza macchia: è una donna vera, con le sue fragilità, le sue passioni, i suoi dubbi, e proprio per questo conquista. La sua intelligenza acuta, unita a un’ironia sottile e a un’innata sensualità mai ostentata, ne fanno una protagonista unica.

Ogni romanzo è un universo a sé, compiuto e autosufficiente, eppure tutti insieme tessono una trama corale che diventa più ampia, più densa, più avvolgente. Sono libri che si leggono con voracità, che si divorano in poche ore, perché in ognuno non c’è una sola storia ma tante: frammenti di vita, indagini, ombre e rivelazioni che si intrecciano come fili di un tessuto narrativo vibrante. Il territorio, la città di Bari, non è semplice sfondo ma personaggio vivo, scrutato in profondità, con le sue zone d’ombra e i suoi improvvisi coni di luce. Ci sono i sapori forti e i profumi salmastri, le voci della gente, i colori che pulsano, e insieme le ferite che la città cela, la sua fragilità, ma anche la dignità e i valori che ne attraversano le strade e si incarnano nei protagonisti.

Lolita Lobosco non ha bisogno di presentazioni, ma nemmeno Gabriella Genisi. La sua scrittura, per ritmo e musicalità, ricorda quella del maestro Andrea Camilleri: una leggerezza che si posa sulle cose, le accarezza, senza mai cadere nella superficialità. C’è sempre un fondo di ironia, di dolcezza, di malinconia appena trattenuta che rende ogni pagina familiare e sorprendente al tempo stesso.

Quella di Gabriella è una presenza discreta mai alla ricerca di grandi clamori. Un esempio raro di grandezza (e gentilezza) artistica in un tempo in cui dominano figure replicabili, autoreferenziali, spesso immerse nella mediocrità e nell’ingratitudine verso il talento e il destino. Genisi, invece, custodisce il dono della scrittura come un atto di cura, come un modo di restituire al lettore una parte della propria energia (quella buona).

È il tipo di scrittura di cui abbiamo bisogno: tratteggiata, autentica. E mi perdoneranno i grandi critici letterari se, per una volta, non ho recensito l’opera ma la persona. Perché nell’era in cui i libri pubblicati sono infinitamente più numerosi di quelli realmente letti, ciò che fa davvero la differenza – ciò che ancora ci permette di distinguerci – sono le persone. Quelle che con intelligenza, empatia e preparazione sanno creare e animare personaggi destinati a rimanere per sempre nel cuore dei lettori. Trasformandosi, fatalmente, in fari luminosi capaci di segnare le rotte.

E se la letteratura ha ancora un compito, forse è proprio questo: ricordarci che dietro ogni storia viva c’è sempre un cuore che batte, una voce che resiste, un personaggio che non ci abbandonerà mai. Lolita Lobosco è una di queste presenze: una donna di carta e inchiostro che, libro dopo libro, continua a parlarci come fosse accanto a noi, guidandoci con passo sicuro persino quando il buio sembra impenetrabile.

Nella foto Luana Prontera e Gabriella Genisi a Castrignano del Capo nell’ambito del Festival Armonia (Off)

