I solerti vertici della Rai hanno risposto sdegnati alla nota con la quale il sindacato unitario dei giornalisti Rai, Usigrai, ha dato conto dell’entrata in vigore del Media Freedom Act. Così facendo, sono stati costretti ad ammetterne l’esistenza e a citare un documento oscurato da quasi tutti i canali di Telemeloni.

E non solo: hanno criticato la Commissione europea, perché quel regolamento costringerà l’Italia a ribaltare quasi tutto l’impianto normativo in materia di informazione. Il governo e la maggioranza dovranno garantire l’autonomia della Rai dai governi di ogni colore, e non basterà qualche ritocco a rendere presentabile l’attuale proposta della maggioranza, che non reciderà affatto il legame tra maggioranza e servizio pubblico.

Se non bastasse, il Media Freedom Act sollecita provvedimenti a favore del giornalismo di inchiesta, della tutela delle fonti e del segreto professionale, contro le querele bavaglio. Alla Rai, al contrario, hanno previsto il taglio e la riduzione di queste trasmissioni.

Appare inoltre singolare che i vertici Rai si sveglino oggi, quando la crisi di Telemeloni è stata rilevata dalla Relazione europea sullo stato di diritto, dalla piattaforma del Consiglio d’Europa, dai dossier preparati da Amnesty, da Reporter, dal Consorzio anti-SLAPP, dal Centro di documentazione di Lipsia, dal sindacato europeo e mondiale dei giornalisti. Anche loro toghe rosse, penne rosse, spie di Soros, per utilizzare il linguaggio dell’internazionale nera?

Sarà una casualità, ma nel giorno della diffusione del rapporto la Rai ha tirato fuori dai cassetti una vecchia circolare che invita i dipendenti a non diffondere, neppure sui social, notizie relative alla Rai? Sarà una casualità che, ormai da mesi, i vertici non trovino mai il tempo per solidarizzare con le trasmissioni e gli autori — ultimi Sigfrido Ranucci e Giorgio Zanchini — insultati e minacciati dai loro editori di riferimento?

Ora che hanno “scoperto” l’EMFA, i vertici Rai predisporranno una campagna informativa e pubblicitaria per far conoscere il testo alla pubblica opinione? Nel frattempo, Articolo 21 invierà la loro nota e la loro circolare alla Commissione europea, che non avrà bisogno di altri esposti per comprendere la gravità della situazione e la necessità di monitorare l’effettiva applicazione dell’EMFA a Telemeloni.

