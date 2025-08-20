Kurdistan iracheno, giornalista condannato ad altri quattro anni e mezzo

Articoli
Riccardo Noury
0 0
Sherwan Sherwani in carcere già non avrebbe dovuto starci; ma poiché in carcere c’era, ne sarebbe uscito entro qualche settimana alla fine della pena.
Invece, il 19 agosto, dimostrando il più totale disprezzo per la sua vicenda personale e per la libertà di stampa, le autorità del Kurdistan iracheno lo hanno condannato ad altri quattro anni e mezzo. Il motivo ufficiale? Aver minacciato una guardia penitenziaria.
Prima dell’arresto, avvenuto nell’ottobre del 2020, Sherwani scriveva di diritti umani e denunciava la corruzione. Condannato nel 2021 a sei anni e mezzo per “destabilizzazione della sicurezza regionale”, reato definito in modo ampio e generico e che criminalizza anche la libertà di espressione e di stampa, aveva ottenuto uno sconto di pena. Tuttavia, nel luglio 2023, alla pena ridotta si erano aggiunti altri quattro anni per “falsificazione di un documento”.
Siamo quindi alla terza, pretestuosa condanna, di una persona che da quasi cinque anni è privata della libertà solo a causa della sua attività giornalistica e che, se non cambieranno le cose, è destinata a rimanere in prigione fino alla fine di questo decennio.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La pìetas di Zuppi la disumanità di Netanyahu. E i sipari televisivi?    

Ottavio Olita

Andrea Alberizzi, testimone scomodo dell’assassinio di Awdah Hathaleen in Cisgiordania

Elisa Signori

Marah che è morta di fame

Roberto Bertoni

Amnesty International diffonde nuove prove sulla fame a Gaza: “Politica deliberata”

Redazione

Journalism is not terrorism

Alekos Prete

L’impegno e la testimonianza. I Cento Passi di Salvo Vitale. La lotta antimafia perde un protagonista

Rino Giacalone
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.