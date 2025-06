Torna “Bande de Femmes alla Libreria femminista Tuba al Pigneto

0 0

Dodicesima edizione per Bande de Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria femminista Tuba, a cura di Sarah Di Nella, Ginevra Cassetta e Marta Capesciotti.

Primo appuntamento per il 1° luglio con la Notte a colori, il 2 e 3 luglio con Blossoms – realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” – e il 4 e 5 Luglio con gli incontri a via Pesaro. Non mancherà come sempre un’anteprima, il prossimo 18 giugno, con “Aspettando Bande de Femmes”, laboratorio di ricamo erotico con Goga Mason.

Il 1° luglio dalle 18 alle 24, saranno inaugurate le mostre diffuse nel quartiere Pigneto. Basterà recuperare la mappa presso la Libreria Tuba o sul sito del festival per andare alla scoperta di artist3 italian3 e internazionali: Shannice, Mujer Gallina, Sofia Bonelli, Gina Nakhele Koller, Yokochira, collettiva Mostros, Varvara Prazka, Madelaine Grady Walsh, Ego, Alterales, Cecilia Valagussa, Arraggiata, sono io, Giulia Ananìa, Kalina Muhova, collettiva DWF.

Il giorno dopo, 2 luglio, si apre lo speciale Blossoms, sezione di Bande de Femmes immaginata per scoprire, conoscere e approfondire il lavoro artistico di quattro fumettiste under 35 attive nel mondo del fumetto italiano e internazionale: Fumettibrutti, Kalina Muhova, Sonno e Zuzu. Ognuna di queste artiste ha già contribuito significativamente al panorama del fumetto con opere di rilievo. Il primo appuntamento con loro è il Laboratorio Talee in cui si dedicheranno a moltiplicare il proprio talento attraverso un’attività formativa rivolta ad artiste/i in erba (ore 10, Biblioteca G. Mameli).

Giovedì 3 luglio, apertura del Festival e seconda tappa di Blossoms, è una giornata dedicata alla scoperta degli universi creativi di Fumettibrutti, Kalina Muhova, Sonno e Zuzu.

Per Dialoghi d’autrici, Marta Cotta Ramosino e Giulia Caminito incontrano Zuzu (Ragazzo, Coconino Press), a seguire Matite fuori dai cardini con Tiziana Triana e Eddi Marcucci in conversazione con Sonno (In un soffio, Oblomov). Alle 21 c’è Astro stand up comics con Monologo comico di Frad che precede Carlotta De Sanctis e Alice Scornajenghi nel dialogo con Kalina Muhova (Il bordello dei fantasmi, Comicon edizioni) e il reading di FumettiBrutti (Tutte le mie cose brutte sono rifatte, Feltrinelli comics). La serata si conclude con il Video Mapping di FumettiBrutti, Kalina Muhova, Sonno e Zuzu in animazione sui muri di via Pesaro.

Venerdì 4 luglio si comincia alle 15.30 con Manifesta, un laboratorio in strada con l’artista iraniana Golrokh Nafisi e si prosegue con Carlotta Vacchelli che incontra Criminaliza e Francesca Ghermandi (Materia Degenere, Diabolo edizioni e Babbo dove sei? Canicola), mentre, nello spazio A tutte zinNe, Fau Rosati dialoga con Marta Cavicchioni, Nicky Daigoro e Queer Mushroom Forest.

Nella seconda serata Isa Borrelli dialoga con Federico Pace (Fioritura Lenta, ComicOut), Giulia Cesetti con Clarrie Pope (Welcome Home, Momo edizioni) e Meo con Fiamma (Nodi, Bao Publishing). Si conclude con l’incontro con l’artista iraniana Golrokh Nafisi (Where they can’t see us) e il Live painting di Federica Ferraro.

Novità dell’edizione 2025: sabato 5 luglio, “Piantagrane”, titolo della Passeggiata botanica con Giorgia Protasi e Marta Del Giudice alla scoperta delle piante spontanee urbane e delle zone umide del quartiere, fino al lago della Ex Sna Viscosa. Nel pomeriggio ci si ritrova alle 16 a via Pesaro per Micorrize, laboratorio con Pausania Studio (disponibilità 30 posti, prenotazione obbligatoria con mail a prenotati.bdf@gmail.com). A seguire per Dialoghi d’autrici, Michela Becchis incontra Valeria Carrieri e Cecilia Valagussa (Null’altro che un lampo, Hoppípolla), mentre per Chicche antiche Laura Schettini dialoga con Laura Scarpa e Alessandra Lazzari (Protagoniste, eroine e autrici dei fumetti nel corriere dei piccoli della prima metà del novecento, ComicOut) e con Matite fuori dai cardini Marianna the influenza presenta Cleo Bissong (Ma siamo ancora qui a parlarne?, Coconino press-Fandango). Nella seconda serata, Bianca Monteleone dialoga con Alix Garin (Impenetrabile, Bao Publishing), fumettista belga per la prima volta in Italia, mentre Francesca Ceci e Claudia Petrazzi (La vita delle altre, La revue Italia) ci racconteranno il loro reportage a fumetti sulla violenza maschile contro le donne. A chiusura del festival, per Sceno/grafiche Olivia Ministeri incontra Federica Ferraro (Interiora, Sputnik press) e subito dopo il Live Painting con Cleo Bissong.

Tante le “rubriche” del Festival:

Talee, laboratorio di storytelling, sessioni pratiche di disegno e condivisione di esperienze artistiche

A tutte ziNne esplora oggetti graficamente non identificati

Dialoghi d’autrici è la presentazione di un fumetto

Matite fuori dai cardini scatena dibattiti e fa da megafono ai femminismi a fumetti

Sceno/grafiche è un’immersione in mondi altri, tra arti, immaginari e nuovi linguaggi

Live painting è un tempo dedicato ad inseguire linee, figure e disegni della mano di un’artista

Chicche antiche è un viaggio nel tempo alla scoperta di fumettiste che hanno fatto la storia

Astro stand-up comics sono incursioni da ridere di una fumettista pentita

Tutto l’ evento è gratuito e il programma è consultabile su www.bandedefemmes.it

