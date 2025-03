“Per il ritorno a casa di Alberto Trentini”. Petizione su Change.org

0 0

Alberto Trentini, cittadino italiano e operatore umanitario, è stato fermato il 15 novembre 2024 dalle autorità del Venezuela mentre svolgeva il suo lavoro per una ONG internazionale.

Da quel giorno, Alberto è in isolamento totale, senza contatti con la sua famiglia, avvocati o rappresentanti consolari. A quasi tre mesi dal fermo, non è stato ancora possibile verificare le sue condizioni di detenzione e di salute fisica e mentale.

Chiediamo alle istituzioni italiane, europee e alle Nazioni Unite il massimo impegno e di agire con urgenza per:

ottenere il suo rilascio immediato e la piena tutela dei suoi diritti fondamentali ;

e la piena ; assicurare regolare assistenza consolare , legale e medica ;

, e ; permettere contatti regolari con i familiari, avvocati e rappresentanza consolare.

Alberto si trovava in Venezuela per svolgere il suo lavoro come operatore umanitario sul campo, una missione che negli ultimi vent’anni lo ha visto impegnato con professionalità e dedizione.

Ribadiamo con forza il principio fondamentale della protezione degli operatori umanitari ovunque nel mondo.

#Albertolibero | #FreeAlberto | #NotATarget

Alberto Trentini, an Italian citizen and humanitarian worker, was detained on November 15, 2024, by the authorities of Venezuela while working for an international NGO.

Since that day, Alberto has been in total isolation, with no contact with his family, lawyers, or consular representatives. Nearly three months after his detention, it has still not been possible to verify his physical and mental health or the reasons for his arrest.

We call on Italian and European institutions, and the United Nations to act urgently and with the utmost commitment to:

Secure his immediate release and ensure his fundamental rights are respected ;

and ensure ; Guarantee regular consular , legal , and medical assistance ;

regular , , and ; Allow regular contact with his family and representatives until his release.

Alberto was in Venezuela solely to carry out his work as a humanitarian worker, a mission he has pursued with professionalism and dedication for the past 20 years.

We strongly reaffirm the fundamental principle of protecting humanitarian workers worldwide.

#Albertolibero | #FreeAlberto | #NotATarget

